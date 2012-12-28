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Здоровье
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вчера, 19:51
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Первая за сезон смерть от отравления грибами зафиксирована в Липецкой области
Состояние ещё семи отравившихся врачи оценивают как тяжёлое. Все они, как и умерший, отравились бледной поганкой.
Сейчас в отделении находятся 15 человек с отравлением грибами — на шесть больше, чем пять дней назад. Один из них поступил в больницу сегодня утром. Состояние семи пациентов врачи оценивают как тяжёлое.
«За их здоровьем ведётся непрерывный мониторинг, задействованы все необходимые ресурсы и специалисты для стабилизации состояния. Все пострадавшие отравились бледной поганкой. Пациенты поступили из Липецка, Доброго и Хлевного», — рассказала Лилия Самошина.
Врачи напоминают: бледная поганка — смертельно опасный гриб! Даже небольшое количество может привести к летальному исходу.
Основные признаки отравления грибами появляются через 6–24 часа после их употребления в пищу:
— тошнота, рвота, боли в животе;
— диарея;
— слабость, головокружение.
При первых симптомах необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
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