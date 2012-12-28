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вчера, 19:51
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Первая за сезон смерть от отравления грибами зафиксирована в Липецкой области

Состояние ещё семи отравившихся врачи оценивают как тяжёлое. Все они, как и умерший, отравились бледной поганкой.

В отделении острых отравлений липецкой БСМП № 1 умер пациент, поступивший с отравлением бледной поганкой. Об этом сообщила областной министр здравоохранения Лилия Самошина.

Сейчас в отделении находятся 15 человек с отравлением грибами — на шесть больше, чем пять дней назад. Один из них поступил в больницу сегодня утром. Состояние семи пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

«За их здоровьем ведётся непрерывный мониторинг, задействованы все необходимые ресурсы и специалисты для стабилизации состояния. Все пострадавшие отравились бледной поганкой. Пациенты поступили из Липецка, Доброго и Хлевного», — рассказала Лилия Самошина.

Врачи напоминают: бледная поганка — смертельно опасный гриб! Даже небольшое количество может привести к летальному исходу.

Основные признаки отравления грибами появляются через 6–24 часа после их употребления в пищу:

— тошнота, рвота, боли в животе;

— диарея;

— слабость, головокружение.

При первых симптомах необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
грибы
отравление
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Комментарии (3)

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Дед
вчера, 20:36
Два дня ездием за грибами , грибов море , поганки всех цветов радуги ! Вот они их и собирают ! Мы собирали белые , лисички и подберезовики ! Не знаете грибов не собирайте и не ходите за ними !
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Зоя
вчера, 20:07
низкий поклон людям в белых халатах! "Любители тихой охоты" завязывайте с экспериментами- слишком большая цена , может просто погулять в лесу , полюбоваться красотой природы , к чему это неуемное желание набрать грибов , есть и другая еда , безопасная и вкусная!!!!
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Animal planet.
вчера, 20:06
Жесть,теперь ещё больше фобия насчёт грибов. Но хоть сельский житель отписался в прошлой теме про грибы,что с ним все в порядке. Люди бросайте собирать и жрать грибы. Ну правда это опасно,зачем так рисковать? Какие толкачики,какие свинухи? Хотите грибы, шампиньоны в магазине в свободном доступе, главное безопасны.
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