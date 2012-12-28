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сегодня, 10:00
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37-летняя жительница Усмани за полтора месяца перевела мошенникам 1 850 000 рублей
А липчанина обманули при покупке машины.
А в Липецке вчера в полицию пришёл 27-летний мужчина. С 21 по 28 сентября он общался с продавцом автомобиля и перевёл ему 268 500 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
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