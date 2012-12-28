37-летняя жительница Усмани за полтора месяца перевела мошенникам 1 850 000 рублей

А липчанина обманули при покупке машины.

1 октября в Усмани полицию обратилась 37-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 4 августа по 18 сентября jyf пыталась заработать на бирже и отправила мошенникам 1 850 000 рублей.А в Липецке вчера в полицию пришёл 27-летний мужчина. С 21 по 28 сентября он общался с продавцом автомобиля и перевёл ему 268 500 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.