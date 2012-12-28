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сегодня, 10:00
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37-летняя жительница Усмани за полтора месяца перевела мошенникам 1 850 000 рублей

А липчанина обманули при покупке машины.

1 октября в Усмани полицию обратилась 37-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 4 августа по 18 сентября jyf пыталась заработать на бирже и отправила мошенникам 1 850 000 рублей.

А в Липецке вчера в полицию пришёл 27-летний мужчина. С 21 по 28 сентября он общался с продавцом автомобиля и перевёл ему 268 500 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
мошенничество
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Комментарии (3)

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...
46 минут назад
Покупать машину, не видя ее!!!
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Алиса
57 минут назад
Как Буратино зарыл золотые . но там сказка , а здесь то что???
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Егороч
58 минут назад
Пока есть дураки так и будет продолжатса
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