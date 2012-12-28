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Происшествия
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сегодня, 10:08
С дроппера взыскали похищенные у вдовы участника СВО 285,9 тысячи рублей
Полицейские вышли на него во время расследования дела о мошенничестве.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эти деньги мошенники похитили с банковской карты ее мужа несколькими переводами. С получателем переводов семья знакома не была, и никогда не имели с ним никаких договорных отношений.
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