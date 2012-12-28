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Общество
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24 минуты назад
Незаконный приют для животных в СНТ «Тракторостроитель-2» закрыт по решениям судов
Суд обязал хозяйку приюта вывезти животных в течение 15 дней.
«Она отметила в иске, что деятельность несанкционированного приюта для животных нарушает её права: с соседних участков постоянно слышен громкий лай, в том числе ночью, присутствует неприятный запах, скопление насекомых в летнее время. Кроме того, женщина опасалась, что животные могут сбежать из приюта и угрожать её безопасности», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В результате два суда: сначала Правобережный районный, а потом и Липецкий областной в апелляции — согласились с доводом о нецелевом использовании участков и обязали хозяйку приюта вывезти животных в течение 15 дней с момента вступления решения суда в силу. В случае если женщина не исполнит это решение, ей придётся платить 500 рублей за каждый день его просрочки.
Добавим, что приют уже проверяли — после коллективных жалоб садоводов. Тогда было установлено нецелевое использование земельных участков. Женщине выдали предписания об устранении нарушений, но она их проигнорировала. Кроме того, проверка выявила нарушение устава СНТ, разрешающего содержать на участке не более двух кошек и двух собак.
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