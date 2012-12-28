51-летнюю дроппершу вычислили по цифровому следу

Полицейские отыскали владелицу счета, на который поступали деньги обманутых мошенниками жителей России. Одним из них был 40-летний житель Становлянского округа.



Становлянец хотел купить гусеничный экскаватор через сайт объявлений, перевел аванс в 300 тысяч рублей, после чего продавец удалил объявление и перестал выходить на связь.При расследовании этого мошенничества полицейские вышли на 51-летнюю жительницу Московской области: именно на ее счет поступили деньги становлянца.«В начале года женщина из-за финансовых трудностей согласилась на сомнительное предложение о «заработке». Ее убедили оформить на свое имя две сим-карты, открыть банковский счет и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. За это она получила вознаграждение в 100 тысяч рублей. В дальнейшем мошенники использовали переданные им реквизиты и абонентские номера для совершения преступлений, жертвой одного из которых и стал житель Становлянского округа», — рассказали в областном управлении МВД.В отношении женщины возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица и о передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства (по ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 173.1, ч. 2 ст. 274.4 УК РФ).