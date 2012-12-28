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23 минуты назад

Еще один человек умер в Липецкой области от отравления грибами

Это вторая смерть за неделю.

Сегодня умер еще один человек, отравившийся бледной поганкой, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Умерла 73-летняя женщина, поступившая в липецкую БСМП 27 июля. На сегодня в больнице находятся 13 человек, отравившихся грибами.

Напомним, 31 июля Лилия Самошина сообщила о смерти в БСМП 52-летнего мужчины, отравившегося бледной поганкой. Тогда же сообщалось о 15 липчанах, которые попали в больницу с отравлением грибами. Семь из них были в тяжелом состоянии. https://gorod48.ru/news/1986636/

Врачи еще раз напомнили о том, что бледная поганка —смертельно опасный гриб! Даже небольшое количество может привести к летальному исходу.

Основные признаки отравления грибами появляются через 6–24 часа после их употребления в пищу:
— тошнота, рвота, боли в животе;

— диарея;

— слабость, головокружение.

При первых симптомах необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
грибы
отравление
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