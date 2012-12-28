Липецкая вечёрка: прецедентное дело, осенний призыв и начало отопительного сезона

Сегодня, 1 октября, следком возбудил уголовное дело против женщины, которая разрешила сыну-подростку сесть за руль мопеда, в детские сады и школы подают тепло и начался осенний призыв.