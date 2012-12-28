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47 минут назад

Липецкая вечёрка: прецедентное дело, осенний призыв и начало отопительного сезона

Сегодня, 1 октября, следком возбудил уголовное дело против женщины, которая разрешила сыну-подростку сесть за руль мопеда, в детские сады и школы подают тепло и начался осенний призыв.

После вала аварий с детьми на мопедах и питбайках в России начали возбуждать уголовные дела против их родителей. Первое такое дело возбуждено и в Липецкой области

38-летняя ельчанка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для него представляющих опасность (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Этим летом она дала своему 17-летнему сыну ключи от мопеда, при ом что водительских прав у парня не было. Подросток попал в аварию и был госпитализирован.

Минимальное наказание по статье, которая предъявлена женщине, штраф в размере 50 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до одного года.

Прецедентное дело нашло живой отклик у комментаторов GOROD48.

«Почаще наказания такие — родителям! Своих детей не жалеют, пусть уголовные наказания получают все родственники, и те, кто ключи позволил взять, и те, кто мопед купил, и те, кто деньги на мопед добавлял», — считает тема для размышления.

«Неужели взялись за родителей. Правильно. Раньше надо было. А то десятилетние за рулем мотиков, особенно возле школ», — обрадовался Гость2.

«У матери и так горе — сын в больнице, а ее ещё судить хотят. А водитель автомобиля типа и ни при чем», —вступился за женщину Нэд Старк.

«Как ни цинично звучит, но это горе она сама организовала», — ответил ему комментатор.

«Ага! Давайте пожалеем всех «бедных» мамаш и папаш, которые покупают зумерам мототехнику и позволяют с рёвом гонять по ночам, и сбивать людей. Потом притворяются невинными», — возмутилась Слеза крокодила.

Сегодня  в Липецке начался отопительный сезон. Пока, правда, только в социальных учреждениях. В жилых домах отопление включать, когда температура воздуха пять дней будет держаться ниже +8 градусов. 

Стоит добавить, что еще 28 сентября тело подали в соцобъекты Данковского округа.

Несмотря на довольно теплую погоду в соседних городах и столице тоже начинают отопительный сезон. В Москве и Рязани он начался сегодня, в них соцобъекты и жилые дома будут включать постепенно. В Туле сезон начнут 2 октября. В Курске сегодня включили тело в соцобъектах.

Новость об отопительном сезоне, предсказуемо, оказалась популярной. Как всегда далеко не все оказались ей рады, платеж за тепло самый весомый в расходах на ЖКХ, которые к тому же   выросли с сегодняшнего дня.

«Нам пенсионерам отопление не надо, нечем платить за него, оставьте холодную воду, газ и электричество, и хватит», — заявил Пенсионер.

«В Москве боясь негатива от населения включили с 1 числа отопление. Так как там тоже хватает нерабочих ОДПУ. А у нас по таким тарифам можно и в середине, или в конце месяца, ничего — заплатим. У нас на 60-70% домов с нерабочими ОДПУ», — подсчитал варианты оплаты Гость.

«Я что-то не пойму — кому холодно в квартире или на работе? Мы на работе с кондиционером сидим — и без отопления жарища, так как окна на солнечную сторону, кабинеты с другой стороны тоже не мерзнут, все легко одеты. Дома окна приоткрыты. Спим с приоткрытым окном и приоткрытым балконом, в легкой одежде дома ходим с коротким рукавом. Не нужно пока никакое отопление», — недоумевает Наталья.

Сегодня начался еще и осенний призыв. По словам военкома области Валерия Герасименко, на срочную службу отправятся около полутора тысяч призывников. Первые из них поедут в части уже через пару недель.

— Никто из призывников не будет направлен в зону СВО, — сказал Валерий Герасименко.

Добавим, что девять призывников выбрали альтернативную службу. А в области к настоящему время возбуждено 16 уголовных дел об уклонении от воинской службы.

Завтра в Липецке немного похолодает: в городе будет  от +10 до +12 градусов.

И обратите внимание, участок дороги на улице Механизаторов обещают открыть 3 октября.

А  здесь вы можете узнать о законах, которые вступили в силу в октябре.
вечЁрка
ДТП
отопительный сезон
призыв
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