18 минут назад
В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика Павла Соколова
Борца за справедливость обвиняют в вымогательстве.
«По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый, угрожая представителю коммерческой организации из города Смоленска распространением в сети Интернет сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, требовал передать ему 300 тысяч рублей. Следствие установило, что фигурант систематически звонил потерпевшему, направлял ему текстовые сообщения, требуя передать ему эту сумму. Опасаясь угроз, потерпевший обратился за защитой своих прав в следственные органы», — говорится в сообщении СК.
Как стало известно GOROD48, подозреваемый в рэкете — елецкий предприниматель Павел Соколов, известный местный политик и борец за справедливость, а потерпевший — руководитель смоленского ООО «Смена», получивший контракт от мэрии на снос ветхих расселенных домов. Следователи регионального СКР предполагают, что этот эпизод в деятельности Павла Соколова — не единственный, и просят откликнуться возможных пострадавших по телефонам: 8 (47467) 2-92-40, 8 (47467) 2-12-27.
Павел Соколов — известный в Ельце человек. В 2010 году он обнародовал информацию о недвижимости мэра города Виктора Соковых, который снес старинный дом на улице Горького, 55, занимаемый детским садом, и в нарушение закона построил на освободившемся участке в 20 соток особняк. Факт подтвердился: прокурор Ельца передал материалы в Следком, но уголовного дела из него не вышло. Возможно, потому, что Соковых был другом губернатора Королева.
В 2022 году в соцсетях появились фотографии обтрепанного флага России у стелы с надписью «Елец» и обвинением мэра Евгения Боровских в надругательстве над госсимволом. «Доказательством преступлений являются фото, представленные очевидцем Павлом Соколовым с его телефона, на которых изображён выцветший, облезлый и рваный флаг, висящий на ржавом флагштоке».
Себе в заслугу Павел Соколов, очевидно, поставил и историю наказания Андрея Бричеева, возглавлявшего управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца в 2021-2024 годах. Бывшего чиновника месяц назад приговорили к трем годам условно и 150 тысяч рублям штрафа за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ по обустройству тротуаров на 2,8 млн рублей. Эту историю Соколов как раз качал с 2021 года в соцсетях.
Кстати, в 2014 году уже сам Соколов был в центре скандала как депутат областного Совета от ЛДПР: тогдашний координатор регионального отделения партии Максим Халимончук отобрал у ельчанина партбилет «из-за серьезных идеологических разногласий и за потерю связи с партией». Но партбилет Соколову вернул лично председатель Высшего Совета ЛДПР Игорь Лебедев. Соколов, кстати, официально был самым бедным депутатом областного Совета: в 2014-м и 2015-м годах он декларировал всего лишь 36 тысяч рублей годового дохода от предпринимательской деятельности.
