Лебединое озеро НЛМК в Быхановом саду

А вы знали, что на территории НЛМК есть свой заповедник? Если нет, то самое время познакомиться с его обитателями поближе.

1 октября в 16:00 в Быхановом саду откроется фотовыставка «Лебединое озеро НЛМК».

Лебединое озеро НЛМК — это уникальный экопарк, расположившийся прямо на территории комбината. В парке живёт более 600 особей 52 видов птиц. Это естественный индикатор благоприятной экологической обстановки.

На снимках — гуси, страусы, павлины, журавли, а также редкие краснокнижные виды, например горный гусь.

«Это не просто красивые пейзажи. Это история о том, как высокие технологии и природа создают идеальный союз», — говорят организаторы экспозиции.

Организаторы выставки также приготовили интерактивную программу для детей, в которой можно будет буквально «потрогать облака» и узнать, как работают современные системы очистки воздуха, и эко-викторину: каждый сможет проверить свои знания в экологии.

Выставка фотографий «Лебединое озеро НЛМК» организована на средства грантовой программы «Стальное дерево».

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