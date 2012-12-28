Президент РФ установил штатную численность ВС РФ в более чем 2,44 млн человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ в более чем 2,44 миллиона человек. В последний раз глава государства увеличивал размер армии в июне — до 2,399 миллиона.