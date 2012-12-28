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В России
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39 минут назад
Президент РФ установил штатную численность ВС РФ в более чем 2,44 млн человек
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ в более чем 2,44 миллиона человек. В последний раз глава государства увеличивал размер армии в июне — до 2,399 миллиона.
«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих», — говорится в тексте указа.
Предыдущий указ от 27 июля устанавливал численность военнослужащих на уровне 1,535 млн человек. Таким образом, новый показатель предусматривает увеличение на 15,5 тысяч военнослужащих с 1 августа.
Президент России 27 июля подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Документ внес изменения в президентский указ от 12 июня 2026 года, которым была установлена предыдущая штатная численность. Новая численность была введена с 1 августа 2026 года в связи с созданием в Вооруженных силах военно-строительных подразделений.
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