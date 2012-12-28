«РВК-Липецк» оштрафовано на 200 000 рублей за загрязнение реки Воронеж

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах были превышены по 10 показателям.

На основании постановлений Липецкий межрайонной природоохранной прокуратуры ООО «РВК-Липецк» оштрафовано на 200 000 рублей за сброс в реку Воронеж сточных вод, не соответствующих нормативам. Анализ проб стоков и речной воды показал, что концентрация загрязняющих веществ в сбросах предприятия превышала предельно допустимую по 10 показателям.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, пробы воды реки Воронеж Центр экологических проектов взял 23 июня в 500 метрах ниже выпуска сточных вод с очистных сооружений ООО «РВК-Липецк» и 1000 метрах выше выпуска.В пробе забранной ниже выпуска сточных вод по отношению к пробе в 1000 метрах выше выпуска лабораторное исследование усновило превышение железа в 2,9 раза, аммоний-иона — в 41 раза, нитрит-иона — в 47,1 раза, фосфат-нона — в 6,5 раза, ХПК — в 1,4 раза, марганца — в 10,1 раза, БПК — в 2,6 раза, летучих фенолов — в 2,3 раза, фторидов — в 1,03 раза, АПАВ — в 2,2 раза.

Превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ обнаружено и в самой сточной воде «РВК-Липецк»: фосфат-иона — в 3,2 раза, марганца — в 6,2 раза, меди — в 4 раза, нитрит- иона — в 1,95 раза, ХПК — в 1,025 раза, БПК — в 2,9 раза, летучие фенолы — в 1,7 раза, АПАВ — в 1,56 раза, взвешенных веществ — в 1,94 раза, фторидов — в 5 раз. При этом фториды вообще отсутствуют в перечне разрешенных на сброс веществ.

Компания привлечена к административной ответственности по части четвёртой статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение» и части первой статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты». А в адрес руководителя ООО «РВК-Липецк» внесено представление об устранении нарушений — это уже сделано.