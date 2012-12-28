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сегодня, 16:26
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«РВК-Липецк» оштрафовано на 200 000 рублей за загрязнение реки Воронеж

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах были превышены по 10 показателям.

На основании постановлений Липецкий межрайонной природоохранной прокуратуры ООО «РВК-Липецк» оштрафовано на 200 000 рублей за сброс в реку Воронеж сточных вод, не соответствующих нормативам. Анализ проб стоков и речной воды показал, что концентрация загрязняющих веществ в сбросах предприятия превышала предельно допустимую по 10 показателям.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, пробы воды реки Воронеж Центр экологических проектов взял 23 июня в 500 метрах ниже выпуска сточных вод с очистных сооружений ООО «РВК-Липецк» и 1000 метрах выше выпуска.

В пробе забранной ниже выпуска сточных вод по отношению к пробе в 1000 метрах выше выпуска лабораторное исследование усновило превышение железа в 2,9 раза, аммоний-иона — в 41 раза, нитрит-иона — в 47,1 раза, фосфат-нона — в 6,5 раза, ХПК — в 1,4 раза, марганца — в 10,1 раза, БПК — в 2,6 раза, летучих фенолов — в 2,3 раза, фторидов — в 1,03 раза, АПАВ — в 2,2 раза.

Превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ обнаружено и в самой сточной воде «РВК-Липецк»: фосфат-иона — в 3,2 раза, марганца — в 6,2 раза, меди — в 4 раза, нитрит- иона — в 1,95 раза, ХПК — в 1,025 раза, БПК — в 2,9 раза, летучие фенолы — в 1,7 раза, АПАВ — в 1,56 раза, взвешенных веществ — в 1,94 раза, фторидов — в 5 раз. При этом фториды вообще отсутствуют в перечне разрешенных на сброс веществ.

Компания привлечена к административной ответственности по части четвёртой статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение» и части первой статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты». А в адрес руководителя ООО «РВК-Липецк» внесено представление об устранении нарушений — это уже сделано.
река
ЖКХ
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Комментарии (6)

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Зимний рыбак
43 минуты назад
С 1 октября маханут нам тарифы, в том числе и на дерьмо, и опять они в шоколаде, а мы в дерьме
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Мизантроп
48 минут назад
это значит 200 тыщ теперь спасут водоём, флору а фауну?
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Васёк
58 минут назад
В них уже столько денег ввалили, а они какаши все в реку сливают.
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да какахи
47 минут назад
это органика, а вот бытовая химия???
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Колян
сегодня, 16:56
А ущерб причиненый они будут оплачивать?
Ответить
имя
59 минут назад
для них это копейки
Ответить
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