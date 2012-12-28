22-летний ельчанин выпал с десятого этажа

Он погиб. Ещё один труп мужчины вчера был обнаружен в беседке частного дома в Данкове.

20 августа в Ельце на улице Коммунаров произошла трагедия: 22-летний парень выпал с десятого этажа и погиб. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.Ещё один труп мужчины вчера был обнаружен в беседке частного дома в Данкове. Погибшему 44 года. В обстоятельствах его смерти так разбираются.