Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
Происшествия
688
сегодня, 11:56
22-летний ельчанин выпал с десятого этажа
Он погиб. Ещё один труп мужчины вчера был обнаружен в беседке частного дома в Данкове.
Ещё один труп мужчины вчера был обнаружен в беседке частного дома в Данкове. Погибшему 44 года. В обстоятельствах его смерти так разбираются.
0
7
1
1
2
Комментарии