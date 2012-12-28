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Происшествия
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52 минуты назад
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25-летний липчанин отправил мошенникам 1 153 000 рублей
Деньги мужчина переводил с 20 июля по 15 августа.
Но потом мужчина понял, что стал жертвой обмана, и вывести деньги не получится. Всего липчанин перевёл 1 153 000 рублей.
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