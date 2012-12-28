25-летний липчанин отправил мошенникам 1 153 000 рублей

Деньги мужчина переводил с 20 июля по 15 августа.

20 августа в полицию с заявлением о мошенничество обратился 25-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 20 июля по 15 августа он регулярно пополнял баланс на брокерской платформе.Но потом мужчина понял, что стал жертвой обмана, и вывести деньги не получится. Всего липчанин перевёл 1 153 000 рублей.