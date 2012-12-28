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В мире
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19 минут назад
На Солнце возросло количество вспышек
На Солнце заметно увеличилось число вспышек из-за новой активной области, выходящей из-за обратной стороны звезды. За сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за несколько дней вспышка уровня M (в последний раз вспышку этого уровня фиксировали 30 июля).
«Выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышек. Вчера за сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за много дней вспышка уровня M. Последний раз данный класс наблюдался еще в прошлом месяце, 30 июля, то есть около трех недель назад», — отмечается в сообщении.
Согласно преобладающему прогнозу, активный центр проходит через пик, и дальнейшее усиление активности маловероятно, — передает ТАСС.
«Стоит, впрочем, подождать, когда пятна полностью выйдут на видимую сторону и можно будет разобраться в их структуре», — подчеркивается в сообщении.
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