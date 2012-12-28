На Солнце возросло количество вспышек

На Солнце заметно увеличилось число вспышек из-за новой активной области, выходящей из-за обратной стороны звезды. За сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за несколько дней вспышка уровня M (в последний раз вспышку этого уровня фиксировали 30 июля).