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С подрядчика требуют вернуть полученные по муниципальному контракту в Чаплыгине 32,2 миллиона рублей
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Общество
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сегодня, 17:00
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С подрядчика требуют вернуть полученные по муниципальному контракту в Чаплыгине 32,2 миллиона рублей
Иск подан к ООО «ПСК Реновация» по контракту на благоустройство улицы Московской, переулка Московского и прилегающей территории в Чаплыгине.
«По мнению прокуратуры Липецкой области, контракт между комитетом по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского округа и ООО «ПСК Реновация» был заключен с нарушениями: победитель аукциона представил в заявке документы, которые не подтверждают наличие у него необходимого опыта выполнения работ по благоустройству. В связи с этим заявка подлежала отклонению, однако комиссия признала её соответствующей и допустила к заключению контракта», сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.
Теперь с подрядчика требуют возвратить в бюджет администрации Чаплыгинского округа полученные по контракту 32,2 миллиона рублей. Также было заявлено ходатайство о наложении ареста на деньги на расчетных счетах организации в банках. Но в его удовлетворении было отказано. Предварительное судебное заседание назначено на 2 сентября.
ПСК «Реновация» также фигурирует в деле чаплыгинской чиновницы Светланы Дорофеевой, подозреваемой в афере с муниципальным контрактом. По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемая, курируя вопросы городского хозяйства и действуя в рамках заключённого муниципального контракта по благоустройству улиц и прилегающих территорий в городе Чаплыгине, подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах. При этом на расчётный счёт подрядной организации были перечислены денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы, на сумму более 3 млн рублей. В отношении генерального директора «ПСК Реновация» Алексея Протасова Следком ранее возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ («приготовление к даче взятки в особо крупном размере») и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).
В марте 2026 года администрация Чаплыгинского округа также обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с иском к ООО «ПСК Реновация» и потребовала обязать подрядчика безвозмездно устранить недостатки работ по муниципальному контракту на создание сквера на улице Льва Толстого в Чаплыгине. В новом сквере вскрылась масса недостатков: швы на плитке разошлись, элементы обшивки у входной арки в сквер отсутствовали. Но в суде стороны договорились и заключили мировое соглашение.
А ещё ранее, в ноябре 2025 года ООО «ПСК Реновация» было оштрафовано на 10 миллионов рублей за предложение взятки старшему помощнику прокурора района. Было предложено три миллиона рублей за то, чтобы тот закрыл глаза на грубые нарушения при исполнении муниципального контракта «Концепция благоустройства улицы Московская, переулок Московский и прилегающей к ним территории города Чаплыгин» стоимостью почти 119 миллиона рублей. Подрядчик не выполнил работу, но предоставил по ней акты как об исполненной. Работник прокуратуры отказался от взятки и сообщил о произошедшем своему руководителю. В результате фирму привлекли к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере (по части второй статьи 19.28 КоАП РФ).
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