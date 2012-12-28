Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Собака едва не загрызла человека, пытавшегося проучить ее хозяина
Происшествия
Избитому 16-летнему велосипедисту предстоит многочасовая операция
Происшествия
В Молодёжном парке мужчина сломал челюсть 16-летнему велосипедисту
Происшествия
Ночь Липецкая область провела в режиме воздушной опасности
Происшествия
Сегодня в Липецке: на крупном мосту ограничат движение, горожанам приходит на выручку общественный транспорт и лошади
Общество
Дежурные средства ПВО пресекли полеты БПЛА в воздушном пространстве над Липецкой областью
Общество
Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?
Общество
Вступился за подростков: 23-летний мужчина выслушал приговор за умышленное причинение вреда здоровью
Происшествия
Снесенную кирпичную Крепость никак не заменят на новую
Общество
Еще одна женщина умерла от отравления грибами
Общество
Читать все
Снесенную кирпичную Крепость никак не заменят на новую
Общество
Недотопы и недотепы: в горсовете обсудили подготовку Липецка к зиме
Общество
С подрядчика требуют вернуть полученные по муниципальному контракту в Чаплыгине 32,2 миллиона рублей
Общество
19-летняя племянница обчистила счёт дяди-инвалида
Происшествия
«Все три пропущенных гола были глупыми», – главный тренер «Металлурга» о поражении в Заволжье
Спорт
Желтый уровень в Липецкой области отменен
Происшествия
«Металлург», как футбольная Золушка – карета превратилась в тыкву прямо во время матча
Спорт
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
Общество
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
Читать все
Общество
322
сегодня, 17:00
9

С подрядчика требуют вернуть полученные по муниципальному контракту в Чаплыгине 32,2 миллиона рублей

Иск подан к ООО «ПСК Реновация» по контракту на благоустройство улицы Московской, переулка Московского и прилегающей территории в Чаплыгине.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск о признании недействительным муниципального контракта на благоустройство улицы Московской, переулка Московского и прилегающей территории в городе Чаплыгине.

«По мнению прокуратуры Липецкой области, контракт между комитетом по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского округа и ООО «ПСК Реновация» был заключен с нарушениями: победитель аукциона представил в заявке документы, которые не подтверждают наличие у него необходимого опыта выполнения работ по благоустройству. В связи с этим заявка подлежала отклонению, однако комиссия признала её соответствующей и допустила к заключению контракта», сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.

Теперь с подрядчика требуют возвратить в бюджет администрации Чаплыгинского округа полученные по контракту 32,2 миллиона рублей. Также было заявлено ходатайство о наложении ареста на деньги на расчетных счетах организации в банках. Но в его удовлетворении было отказано. Предварительное судебное заседание назначено на 2 сентября.

ПСК «Реновация» также фигурирует в деле чаплыгинской чиновницы Светланы Дорофеевой, подозреваемой в афере с муниципальным контрактом. По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемая, курируя вопросы городского хозяйства и действуя в рамках заключённого муниципального контракта по благоустройству улиц и прилегающих территорий в городе Чаплыгине, подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах. При этом на расчётный счёт подрядной организации были перечислены денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы, на сумму более 3 млн рублей. В отношении генерального директора «ПСК Реновация» Алексея Протасова Следком ранее возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ («приготовление к даче взятки в особо крупном размере») и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

В марте 2026 года администрация Чаплыгинского округа также обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с иском к ООО «ПСК Реновация» и потребовала обязать подрядчика безвозмездно устранить недостатки работ по муниципальному контракту на создание сквера на улице Льва Толстого в Чаплыгине. В новом сквере вскрылась масса недостатков: швы на плитке разошлись, элементы обшивки у входной арки в сквер отсутствовали. Но в суде стороны договорились и заключили мировое соглашение.

А ещё ранее, в ноябре 2025 года ООО «ПСК Реновация» было оштрафовано на 10 миллионов рублей за предложение взятки старшему помощнику прокурора района. Было предложено три миллиона рублей за то, чтобы тот закрыл глаза на грубые нарушения при исполнении муниципального контракта «Концепция благоустройства улицы Московская, переулок Московский и прилегающей к ним территории города Чаплыгин» стоимостью почти 119 миллиона рублей. Подрядчик не выполнил работу, но предоставил по ней акты как об исполненной. Работник прокуратуры отказался от взятки и сообщил о произошедшем своему руководителю. В результате фирму привлекли к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере (по части второй статьи 19.28 КоАП РФ).
арбитражный суд
0
0
1
1
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липецкий Вася
сегодня, 18:43
Опомнились! Все уже давно попилили и разделили - а теперь назад???
Ответить
Что деится
сегодня, 18:39
Кабы не сглазить!
Ответить
Надежда
сегодня, 18:25
Комиссия допустила. Вот эту комиссию проверить в первую очередь.
Ответить
дядюшка эх
сегодня, 17:44
скоро скоро праздник у липчан - трамваи воздух будут перевозит за концессионные лярды, воздух Карл, за лярды! По липецки всё.
Ответить
Так как есть
сегодня, 18:42
Согласен, трамваи по такой цене заведомо убыточный проект, но кто то его постоянно проталкивает , видимо не за так.
Ответить
Ого
сегодня, 17:41
Наверное правоохранителям команда "Фас" поступила на чинуш зажравшихся и тех кто с ними связан
Ответить
Колян
сегодня, 17:08
Вся область погрязла в откатах и коррупции.
Ответить
Караул
сегодня, 17:54
Какие деньги воруют , Уму непостяжимо
Ответить
Колян
сегодня, 17:07
А как это юр лицо планировало передать взятку. Наверное доя этого потребовалось физ. лицо.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить