С подрядчика требуют вернуть полученные по муниципальному контракту в Чаплыгине 32,2 миллиона рублей

Иск подан к ООО «ПСК Реновация» по контракту на благоустройство улицы Московской, переулка Московского и прилегающей территории в Чаплыгине.