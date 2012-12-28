Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
Речь идёт о контракте по благоустройству улицы в Чаплыгине.
Как сообщает Генеральная прокуратура России, генеральный директор ООО «ПСК Реновация» предложил старшему помощнику прокурора района три миллиона рублей за то, чтобы тот закрыл глаза на грубые нарушения при исполнении муниципального контракта стоимостью почти 119 миллиона рублей.
Речь идёт о контракте «Концепция благоустройства улицы Московская, переулок Московский и прилегающей к ним территории города Чаплыгин» стоимостью 118 635 723 рублей. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, подрядчик не выполнил работу, но предоставил по ней акты как об исполненной.
Работник прокуратуры отказался от взятки и сообщил о произошедшем своему руководителю. В результате фирму привлекли к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере (по части второй статьи 19.28 КоАП РФ) и оштрафовали на 10 миллионов рублей.
В отношении взяткодателя также возбуждены уголовные дела о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере (по части первой статьи 30, части пятой статьи 291 УК РФ) и мошенничестве (по части четвертой статьи 159 УК РФ ) в связи с незаконным получением денег из бюджета за работы по контракту, которые фактически не были проведены.
