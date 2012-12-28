Все новости
Происшествия
486
59 минут назад
4

Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов

Речь идёт о контракте по благоустройству улицы в Чаплыгине.

Липецкое ООО «ПСК Реновация» оштрафовано на 10 миллионов рублей за предложение взятки помощнику прокурора.

Как сообщает Генеральная прокуратура России, генеральный директор ООО «ПСК Реновация» предложил старшему помощнику прокурора района три миллиона рублей за то, чтобы тот закрыл глаза на грубые нарушения при исполнении муниципального контракта стоимостью почти 119 миллиона рублей.

Речь идёт о контракте «Концепция благоустройства улицы Московская, переулок Московский и прилегающей к ним территории города Чаплыгин» стоимостью 118 635 723 рублей. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, подрядчик не выполнил работу, но предоставил по ней акты как об исполненной.

Работник прокуратуры отказался от взятки и сообщил о произошедшем своему руководителю. В результате фирму привлекли к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере (по части второй статьи 19.28 КоАП РФ) и оштрафовали на 10 миллионов рублей.

В отношении взяткодателя также возбуждены уголовные дела о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере (по части первой статьи 30, части пятой статьи 291 УК РФ) и мошенничестве (по части четвертой статьи 159 УК РФ ) в связи с незаконным получением денег из бюджета за работы по контракту, которые фактически не были проведены.
взятка
коррупция
Комментарии (4)

Александр
15 минут назад
Бывает.
Ответить
пенсионер
16 минут назад
неее ну оштрафовали хорошо. но доделывать то кто будет? так и валяются полгода и плитка и бордюры
Ответить
Оптимизатор налогов
31 минуту назад
Надо было сразу 10 давать
Ответить
Кузя Прутиков
37 минут назад
Живут же люди . . .
Ответить
