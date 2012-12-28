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29 минут назад

Семерых клиентов обманули при заказе спортивного питания

А ещё предприимчивую 35-летнюю липчанку уличили в оформлении кредитов на свекра.

35-летняя липчанка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, семи эпизодах присвоения денег клиентов и осуществлении неправомерных операций с использованием электронных средств платежа.

«По данным следствия, с декабря 2024 года по май 2025 года женщина размещала в интернете информацию об оказании услуг по приготовлению и доставке спортивного питания. Клиенты переводили деньги на банковский счет обвиняемой. Суммы варьировались от 23 до 88 тысяч рублей. Заказы женщина выполняла лишь частично, постоянно переносила сроки доставки, а затем переставала отвечать на звонки. Потерпевшими признаны 7 клиентов. Общая сумма заказов составила 378 тысяч рублей, из которых 230 тысяч рублей обвиняемая присвоила», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Также полицейские установили причастность липчанки к оформлению кредита и микрозайма на имя свёкра. Около трёх лет назад мужчина сам дал ей свою банковскую карту якобы для работы. Он сообщил снохе и пин-код. В марте 2024 года обвиняемая оформила на свекра кредит на 397 500 рублей, а в мае 2025 года — микрозайм на 30 тысяч рублей.

Также липчанка уличена в том, что когда в рамках расследования уголовного дела у нее была изъята сим-карта, она приобрела новую и в мобильном приложении сменила номер доступа к личному кабинету свёкра.

До суда женщина была под подпиской о невыезде.
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