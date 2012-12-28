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909
сегодня, 14:20
14

В буфете на улице Бехтеева торговали алкоголем без лицензии

Директор буфета оштрафована на 250 000 рублей, а вино, ром и коньяк теперь уничтожат.

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал директора ООО «Коптильня 48» на четверть миллиона рублей за незаконный оборот алкоголя (по части третьей статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии»).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года сотрудниками министерства торговли и ценовой политики Липецкой области было проведено выездное обследование буфета на улице Бехтеева, и был выявлен факт хранения и реализации алкогольной продукции в отсутствие лицензии.

Всего в буфете обнаружили шесть бутылок вина, рома и коньяка. Изъятый алкоголь по решению суда будет уничтожен.
алкоголь
торговля
спиртное
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
колыма
сегодня, 18:42
неподелилась
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Магомед
сегодня, 16:51
6 бутылок спиртного! Самая крупная партия липецких бутлегеров! И не палёная водка, а благородные напитки. И никто не знает, что некоторые рецепты блюд содержат алкоголь!
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САИ
сегодня, 16:37
Я не помню советское время чтобы в магазине продавали паленный алкоголь, а сейчас гарантии ни какой!
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А
сегодня, 15:49
Штраф - пустяк, за день отобьют.
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Дед
сегодня, 15:46
Нормальная цена , на разлив всегда дороже ! Нет денег не пей !
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Диванный эксперт
сегодня, 15:52
Как это не пить? Не пить - здоровью вредить!
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оптимист
сегодня, 15:43
"уничтожат" ага! я даже знаю как
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Крик души
сегодня, 15:18
Зашёл в кафе вобла где центральный рынок. Спрашиваю сколько стоит самая дешёвая водка. Говарит бармена сорок грам , сто рублей. Бутылка больше тыщи стоит. Это для кого такие цены .для пенсионеров штоли. В два раза дороже чем в магазине. Вот куда надо с проверкой ходить. Чтоб такие цены не ставили , унас.пенсии не как у чиновников по 50 тыс. Мы простые люди .
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оптимист
сегодня, 15:42
завязывай давай!
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Философ-мыслитель
сегодня, 15:04
Алкоголь - всему голова! А ни хлеб...
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Старик
сегодня, 14:56
Пусть это будет самое большое преступление в Липецке. Каждый месяц у сотни тысяч липчан мошенники от ЖКХ воруют 150-200 млн. руб. И, все хорошо прекрасная маркиза ! Самые главные из них сидят в УК и ФКР. Ничего не делают, а денежки присваивают весьма приличные. Где вы наши защитники из Полиции, СК и Прокуратуры???? За что зарплату мы вам платим??
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Гость
сегодня, 14:44
Еще привезут, не волнуйтесь.
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