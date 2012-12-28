В буфете на улице Бехтеева торговали алкоголем без лицензии

Директор буфета оштрафована на 250 000 рублей, а вино, ром и коньяк теперь уничтожат.

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал директора ООО «Коптильня 48» на четверть миллиона рублей за незаконный оборот алкоголя (по части третьей статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии»).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года сотрудниками министерства торговли и ценовой политики Липецкой области было проведено выездное обследование буфета на улице Бехтеева, и был выявлен факт хранения и реализации алкогольной продукции в отсутствие лицензии.Всего в буфете обнаружили шесть бутылок вина, рома и коньяка. Изъятый алкоголь по решению суда будет уничтожен.