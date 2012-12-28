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Происшествия
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сегодня, 14:20
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В буфете на улице Бехтеева торговали алкоголем без лицензии
Директор буфета оштрафована на 250 000 рублей, а вино, ром и коньяк теперь уничтожат.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года сотрудниками министерства торговли и ценовой политики Липецкой области было проведено выездное обследование буфета на улице Бехтеева, и был выявлен факт хранения и реализации алкогольной продукции в отсутствие лицензии.
Всего в буфете обнаружили шесть бутылок вина, рома и коньяка. Изъятый алкоголь по решению суда будет уничтожен.
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