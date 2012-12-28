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Происшествия
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сегодня, 11:38
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В Липецком округе товароведа магазина осудили за присвоение двух ящиков алкоголя
29-летняя женщина пошла на преступление 8 марта. Многодетная мать отделалась штрафом.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, исполняя обязанности товароведа в магазине и являясь материально-ответственным лицом, 8 марта 2025 года сотрудница не внесла в товарную программу «ЕГАИС» данные о поступившей в магазин алкогольной продукции для проверки акцизных марок и передала два ящика с алкоголем не осведомленному о ее преступных действиях знакомому, присвоив таким образом вверенную ей алкогольную продукцию.
Всего товаровед присвоила шесть бутылок ликёра «Ягермайстер» и шесть бутылок спиртного напитка «Апероль». Организации был причинён ущерб в 12 357 рублей.
Вину подсудимая отрицала. Из магазина её после уволили: сейчас осужденная уже работает младшим воспитателем в детском саду.
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