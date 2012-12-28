В Липецком округе товароведа магазина осудили за присвоение двух ящиков алкоголя

29-летняя женщина пошла на преступление 8 марта. Многодетная мать отделалась штрафом.

В Липецком округе 29-летняя женщина — товаровед магазина «Магнит» и мать троих детей выслушала приговор за присвоение двух ящиков алкоголя: по части первой статьи 160 УК РФ её оштрафовали на 20 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, исполняя обязанности товароведа в магазине и являясь материально-ответственным лицом, 8 марта 2025 года сотрудница не внесла в товарную программу «ЕГАИС» данные о поступившей в магазин алкогольной продукции для проверки акцизных марок и передала два ящика с алкоголем не осведомленному о ее преступных действиях знакомому, присвоив таким образом вверенную ей алкогольную продукцию.Всего товаровед присвоила шесть бутылок ликёра «Ягермайстер» и шесть бутылок спиртного напитка «Апероль». Организации был причинён ущерб в 12 357 рублей.Вину подсудимая отрицала. Из магазина её после уволили: сейчас осужденная уже работает младшим воспитателем в детском саду.