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сегодня, 11:38
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В Липецком округе товароведа магазина осудили за присвоение двух ящиков алкоголя

29-летняя женщина пошла на преступление 8 марта. Многодетная мать отделалась штрафом.

В Липецком округе 29-летняя женщина — товаровед магазина «Магнит» и мать троих детей выслушала приговор за присвоение двух ящиков алкоголя: по части первой статьи 160 УК РФ её оштрафовали на 20 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, исполняя обязанности товароведа в магазине и являясь материально-ответственным лицом, 8 марта 2025 года сотрудница не внесла в товарную программу «ЕГАИС» данные о поступившей в магазин алкогольной продукции для проверки акцизных марок и передала два ящика с алкоголем не осведомленному о ее преступных действиях знакомому, присвоив таким образом вверенную ей алкогольную продукцию.

Всего товаровед присвоила шесть бутылок ликёра «Ягермайстер» и шесть бутылок спиртного напитка «Апероль». Организации был причинён ущерб в 12 357 рублей.

Вину подсудимая отрицала. Из магазина её после уволили: сейчас осужденная уже работает младшим воспитателем в детском саду. 
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Вариант
53 минуты назад
Может свой левый алкоголь реализовывала через магазин.
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САИ
сегодня, 12:15
Во дела, теперь детей воспитывает как надо воровать!
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Разве
сегодня, 11:51
Судимые имеют право работать с детьми? Спрашивают всегда справку о несудимости в таких случаях.
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Магомед
сегодня, 11:43
А почему не в институте завкафедрой?
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