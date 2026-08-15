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Неделя 48
Ельчанин оплатил аренду квартиры за счёт собутыльника
Происшествия
В Липецкой области температура вновь перешагнет отметку в +30
Погода в Липецке
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1616
15.08.2026 10:17
16

Липчанка поверила в посылку с бытовой химией и лишилась 1,3 миллиона рублей

Цепочка телефонных звонков от якобы курьера, затем сотрудников Роскомнадзора и Центробанка привела к тому, что она собственноручно перевела аферистам деньги.

Всё началось со звонка человека, представившегося курьером маркетплейса, который сообщил 45-ле ней липчанке о якобы уже оплаченной посылке с бытовой химией на ее имя. Женщина удивилась, ведь ничего не заказывала, и отказалась от доставки, однако собеседник убедил её продиктовать некий код для отмены заказа. Как только женщина произнесла комбинацию цифр, связь оборвалась, а следом посыпались новые звонки — теперь уже от «представителей» Роскомнадзора и Центробанка. Лжесотрудники разыграли пугающий сценарий: её личные кабинеты взломаны, от её имени оформлена доверенность на гражданина Украины с террористическими связями, а значит, и сама женщина теперь фигурирует как преступница. Единственное спасение от уголовного преследования — задекларировать все сбережения, переведя их через банкомат на специальные счета, и уже после проверки налоговиками деньги вернутся обратно.

Испуганная липчанка выполнила все указания, лишившись 1,3 миллиона рублей, и в оговорённый час явилась к зданию налоговой службы за обещанным возвратом. Там её никто не ждал, и только тогда женщина осознала, что стала жертвой классической мошеннической схемы.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
мошенничество
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
гостья
15.08.2026 19:27
да любого человека сейчас в эпоху цифровизации можно запугать террористическими связями, уголовным преследованием
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домашний телефон
15.08.2026 16:34
на него не придут смс и ссылки в мессенджерах!
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Гость
15.08.2026 17:43
На него так же позвонят и разведут.
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бабка
15.08.2026 18:44
На него так же позвонят и разведут. но цифры не придут и ссылки, какие вы смартфонисты не далёкие
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Однако
15.08.2026 15:32
таких растерявшихся ни грамма не жаль - они сами творцы своего "счастья". Не пожилая же, так что может смело поднять вверх правую руку со сжатым кулаком, махнуть и улыбаясь прокричать: "Ну и фиг с ними, 1300000 рублями!"
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Коняшка
15.08.2026 15:09
Никогда не беру трубку с незнакомых номеров. Кому надо - напишут сис. Или ещё как.
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Гостья
15.08.2026 14:21
А я трубку беру, мне или маме могут из поликлиники звонить или из каких-то организаций, или кто-то из старых знакомых, но никаких цифр никому никогда не называю. Сразу трубку кладу
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Станиславский
15.08.2026 14:05
Не верю!
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...
15.08.2026 13:32
Отвечать можно на незнакомые номера. Мало ли кто звонит по поводу родственников ( мне, например, звонил врач из больницы по поводу мамы) и т.д. Но , если разговор заходит на коды и т.д. . положить трубку. Единственное - не перезванивать .Кому нужно, сами перезвонят. И опять же будьте бдительны!!!
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Нонка
15.08.2026 13:14
Как легко напугать-утю-тю-тю... Вообще не понимают -виртуального мира....
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Дракула
15.08.2026 12:59
Банки специально оставляют вход по номеру карты и смс ? Это более простая лазейка.
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Злой.
15.08.2026 10:54
Сорок пять лет, а ума не нажила. Сколько можно долбить не отвечать.
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