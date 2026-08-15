Липчанка поверила в посылку с бытовой химией и лишилась 1,3 миллиона рублей

Цепочка телефонных звонков от якобы курьера, затем сотрудников Роскомнадзора и Центробанка привела к тому, что она собственноручно перевела аферистам деньги.

Всё началось со звонка человека, представившегося курьером маркетплейса, который сообщил 45-ле ней липчанке о якобы уже оплаченной посылке с бытовой химией на ее имя. Женщина удивилась, ведь ничего не заказывала, и отказалась от доставки, однако собеседник убедил её продиктовать некий код для отмены заказа. Как только женщина произнесла комбинацию цифр, связь оборвалась, а следом посыпались новые звонки — теперь уже от «представителей» Роскомнадзора и Центробанка. Лжесотрудники разыграли пугающий сценарий: её личные кабинеты взломаны, от её имени оформлена доверенность на гражданина Украины с террористическими связями, а значит, и сама женщина теперь фигурирует как преступница. Единственное спасение от уголовного преследования — задекларировать все сбережения, переведя их через банкомат на специальные счета, и уже после проверки налоговиками деньги вернутся обратно.Испуганная липчанка выполнила все указания, лишившись 1,3 миллиона рублей, и в оговорённый час явилась к зданию налоговой службы за обещанным возвратом. Там её никто не ждал, и только тогда женщина осознала, что стала жертвой классической мошеннической схемы.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.