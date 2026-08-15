Происшествия
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15.08.2026 11:42
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Столетняя липчанка потерялась у дома, но нашлась благодаря волонтёрам
Травмированную бабулю сопроводили в больницу, а потом домой.
Юлия усадила бабушку на лавочку, вызвала «скорую» и попыталась выяснить где женщина живет, но внятного ответа не получила. Пенсионерка называла улицу Филипченко, тут же забывая о ней, какие-то имена, не помнила ни номеров телефонов, ни даже собственного возраста.
Пока ехала скорая помощь, Юлия заметила работников ЖЭУ и бросилась к ним — вдруг кто-то знает пенсионерку. Ей указали на подъезд, откуда женщина якобы вышла. Поднявшись на второй этаж, Юлия услышала из-за двери крик: «Мама! Мама!» — и столкнулась с дочерью пожилой женщины, которая сама уже в возрасте, передвигается с палочкой и от волнения едва держалась на ногах. Выяснилось, что пострадавшей Галине Ильиничне всего десять дней назад исполнилось ровно сто лет. Дочь не могла выйти из дома и понимала, что забрать маму из больницы будет некому. Но волонтёр пообещала, что отряд не оставит их одних.
Юлия записала номер бригады и телефон дежурной больницы, а дальше подключилась инфогруппа и началась координация. Доброволец Анастасия согласилась помочь — они выехали заранее, чтобы дождаться женщину прямо в приёмном покое, и успели как раз к звонку из больницы о том, что бабушку можно забирать домой. Галину Ильиничну аккуратно усадили в машину и довезли до дома.
Вечером волонтёрам пришло трогательное сообщение от родных женщин с тёплыми словами благодарности.
«Лучший поиск – который не состоялся», — сказали в отряде.
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