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3321
15.08.2026 11:42
18

Столетняя липчанка потерялась у дома, но нашлась благодаря волонтёрам

Травмированную бабулю сопроводили в больницу, а потом домой.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Липецк» рассказали историю поиска, который не состоялся. 11 августа доброволец отряда Юлия с позывным «Вьюга» заметила у своего подъезда пожилую женщину, которая споткнулась, упала на асфальт и разбило лицо. Женщина кричала и была растеряна.

Юлия усадила бабушку на лавочку, вызвала «скорую» и попыталась выяснить где женщина живет, но внятного ответа не получила. Пенсионерка называла улицу Филипченко, тут же забывая о ней, какие-то имена, не помнила ни номеров телефонов, ни даже собственного возраста.

Пока ехала скорая помощь, Юлия заметила работников ЖЭУ и бросилась к ним — вдруг кто-то знает пенсионерку. Ей указали на подъезд, откуда женщина якобы вышла. Поднявшись на второй этаж, Юлия услышала из-за двери крик: «Мама! Мама!» — и столкнулась с дочерью пожилой женщины, которая сама уже в возрасте, передвигается с палочкой и от волнения едва держалась на ногах. Выяснилось, что пострадавшей Галине Ильиничне всего десять дней назад исполнилось ровно сто лет. Дочь не могла выйти из дома и понимала, что забрать маму из больницы будет некому. Но волонтёр пообещала, что отряд не оставит их одних.

Юлия записала номер бригады и телефон дежурной больницы, а дальше подключилась инфогруппа и началась координация. Доброволец Анастасия согласилась помочь — они выехали заранее, чтобы дождаться женщину прямо в приёмном покое, и успели как раз к звонку из больницы о том, что бабушку можно забирать домой. Галину Ильиничну аккуратно усадили в машину и довезли до дома.

Вечером волонтёрам пришло трогательное сообщение от родных женщин с тёплыми словами благодарности.

«Лучший поиск – который не состоялся», — сказали в отряде.
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Комментарии (18)

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Викторм
вчера, 20:31
Да, спасибо.
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Ничего
вчера, 17:52
Зато друзья есть.
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Белка
вчера, 12:07
Теперь жди "родственников", разных "помошников" и "доброжелателей"....
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Да уж
вчера, 10:19
Какая прекрасная забота о стариках! Жаль только, что многие у нас даже до 60 лет дожить не могут!
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Однако
вчера, 10:53
Забота - это если и дальше их волонтёры не оставят, потому что помощь нужна и дочери, и матери. Знаю таких вот мать и дочь, в таком же возрасте, родственники носу не кажут, дарственную немедленную на квартиру требуют. Квартира нужна, а родственники - нет.
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Пуаро
вчера, 08:39
Читал прям боевик какой-то...метнулась, позвонила, узнала, достучалась, вызвала и т.д
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Житель
15.08.2026 22:42
Вот это новость...
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Елена
15.08.2026 21:25
Спасибо не равнодушным людям.
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бабушка
15.08.2026 15:52
Как обычно, молодёжи вынь-положи, удовлетвори все хотели, работать не хотят, только на шее сидеть. Зарабатывайте и живите.
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Нервная мать
15.08.2026 15:38
Дай Бог умереть на своих ногах и в своём уме! Дочь уже сама старушка, самой помощь нужна, а тут столетняя мама требует круглосуточного ухода. Горе.
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Молодежь
15.08.2026 15:34
А пожелания говорят на праздники, чтоб долго жили. Вот так? Так это издевательство, а не пожелание. Жить надо пока понимаешь хотя бы, кто ты!
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