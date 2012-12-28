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4327
вчера, 10:07
38

Яйца продают по шесть штук

Итоги недели: цены,

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю подросла в цене на 16 рублей 35 копеек.



Вроде, немного, но неприятно, что дорожают самые популярные продукты: куры, сахар и картофель.

Цена набора дорогих продуктов тоже выросла — на 410 рублей 99 копеек. На рынке подорожала свинина.



В магазинах, где мы следим за ценами, появились яйца в упаковке по шесть штук. Стоит такая упаковка 49 рублей 99 копеек. Рядом привычный десяток, который в пересчете на одно яйцо обойдётся дешевле.





Считается, что упаковки по шесть штук предназначены для тех, кто живет один. Однако такие упаковки красноречивый пример шринкфляции — цену можно обозначить, как за десяток, хотя внутри продукта меньше.

Кстати, продавцы яиц на Центральном рынке говорят, что и у них иногда просят не десяток, а пять штук.

На полках с подсолнечным маслом надо еще поискать литровые бутылки. Чаще предлагают в таре 0,5, 0,8 и 0,9 литра. Все для того, чтобы не сильно увеличивать ценник.



Уже не первую неделю мы отмечаем рост цен на кур, сахар и картофель. При этом лук, морковь и капуста за неделю подешевели. Но если сравнивать с ценами августа прошлого года, то овощи существенно подорожали. А ведь сейчас разгар сезона! Килограмм капусты в августе 2025 года стоил дешевле 20 рублей, моркови — 30 рублей, самый дешевый лук тогда продавали по 31 рублю 89 копеек.

На Центральном рынке много помидоров и они, что отрадно, дешевеют. Весьма приличные местные уже можно купить по 80 рублей за килограмм.



— Куда их девать? Они спеют. Сорвала — завтра из него каша будет. Это огурцы можно и два, и три раза привезти на продажу, — пояснила ценообразование продавец.

Если в магазине яблоки стоят от 100 рублей и выше (как будто мы живем на севере и ждем очередного завоза), то на рынке понимаешь — да, Липецкая область — яблочный край. «Белый налив», «Мельбу» предлагают уже по 30 рублей за килограмм!



Это на порядок дешевле привозных фруктов, которых на Центральном рынке сейчас полно.



Продавцы жадничают. Многие до последнего держат товар, не снижая цену. Даже откровенно испорченные пытаются продать, а не выбросить.

цены
дороже/дешевле
9
2
7
1
9

Комментарии (38)

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Эксперт
вчера, 19:12
А мне продали 12 штук яиц! По 6 не продали.
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Пенсионерка
вчера, 18:14
Не вижу смысла работать уборщицей или крановщицей специалисту с высшим образованием. Кто на что учился.
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Пенсионерке
вчера, 17:15
На 2 работах вы по полставки работали видимо с листом и бумажкой и 2 выходными.Раз на огород время оставалось и ночью шить. По напишут же. Крановщицей на одной работе бы поработали бы.Или штукатуром.
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Пенсионерка
вчера, 17:06
В девяностые на двух работах работала, ещё и шила ночами, и огород был Как - то выкручивалась. Если здоровье позволяет, всегда можно заработать. Манна небесная ни на кого не сыпется. Сидеть и ждать, пока придёт кто-то и всё тебе выдаст, не стоит.
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Так
вчера, 19:01
Работу менять
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Уборщица
вчера, 16:50
Как жить? Цены растут ,зарплата на месте. Не премий, не чего. Только голый мрот. Частнику нечем платить даже половину от мрот вовремя. Нет денег говорит. Но хоть не придирается как мою. Зайдешь в магазин, отдашь 1000-1500 , а выходишь пустым. На рынке все дорого. Даже кабачки 40-50 за килограмм.
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Пенсионер
вчера, 16:35
Меня цены вообще не волнуют покупаю только хлеб и водку .
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Р
вчера, 16:16
90 рай, в сравнении с сейчас
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С праздником
вчера, 15:57
День воздушного флота
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Хомяк
вчера, 14:33
Щас УФАС разберётся с яйцами .Также как и с бензином по 120.В городе вообще нет никакого контроля за ценами .
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Васёк
вчера, 15:31
С буржуями не хотят связываться, боятся.
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Липчанка
вчера, 13:41
Во всех овощах да и во всех продуктах чувствуется химия.
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Так
вчера, 14:16
своё выращивай, чего ныть то.
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Так
вчера, 15:28
своё выращивай, чего ныть то. Проще всего сказать.
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Действительно
вчера, 19:13
Проще всего сказать. Так проще. Из деревень уехали, огороды бросили и ждут экологически чистых продуктов. Когда им их кто-то вырастит.
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