Общество
99
20 минут назад
3

На Центральном рынке подорожали кабачки

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов вырос в цене на 53 рубля 17 копеек. В основном из-за того, что в магазинах мы не обнаружили дешёвой муки. От нее остались только ценники — товара на полках не было. Возможно, на следующей неделе мука дешевого сегмента снова появится. Не во всех магазинах мы также нашли дешевое молоко. А еще подорожали куры.



Наша корзина дорогих продуктов выросла в цене на 32 рубля 9 копеек. Закончились скидки на соль и немного подорожали морковь с бананами.



Куры начали дорожать еще на прошлой неделе, но в некоторых магазинах цены оставались прежними. На этой неделе дешевле 189 рублей 90 копеек за килограмм мы охлажденную птицу не нашли.



Зато цены на яблоки порадовали. В одном из магазинов килограмм продавали по 19 рублей 90 копеек.



Это даже дешевле картофеля, а уж о бананах и говорить не приходится! Кстати, наметившееся удешевление тропических фруктов прекратилось.

На Центральном рынке снизились цены на картофель до 35 рублей за килограмм.

А в магазине самый дешевый картофель мы нашли по 30 рублей 79 копеек. В другом магазине цены на картофель поставили в тупик. Килограмм по соццене стоит 33 рублей 9 копеек. А лучшая цена — 33 рубля 49 копеек!

— Даже не знаю, какой из них выбрать! — посмеялась покупательница.



Удивили цены на кабачки! На Центральном рынке их продают по 70 рублей за кило!

— Кабачки разные бывают. Эти с тонкой шкуркой, молодые, — пояснила продавец.

Напомним, что в магазинах цены на кабачки доходят до 99 рублей 90 копеек. На те самые из анекдотов.

«Как понять, что вы одиноки? Подождите, пока наступит август. Если в августе никто не подарил вам кабачок — вы одиноки».

Желающих купить кабачки по 70 рублей на рынке мы не увидели, хотя, если продают, значит есть спрос. Неподалеку торговали свойскими кабачками по 30 рублей за килограмм.

Любителям помидоров черри лучше ходить на Центральный рынок. Там их почему-то продают дешевле крупных — по 50-80 рублей. А в магазинах — в 10 раз дороже.
цены
дороже/дешевле
Комментарии (3)

кит
4 минуты назад
Яблоки летние сейчас пошли,а осенние еще зеленые висят !Кто в деревню на выходной * к родственникам,тот без яблок и картошки не останется !
Гость
9 минут назад
Это специально подняли цены на кабачки по тому что сейчас идёт за готовка кабачковой икры .
Светлана
15 минут назад
В этом году у меня в огороде кабачков не мерено пусть на центральном рынке сами едят за такую цену ?
