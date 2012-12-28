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сегодня, 12:07
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«Додж» насмерть сбил двоих дорожных рабочих: дело направлено в суд

Водитель признал вину и возместил ущерб потерпевшим.

Прокуратура Задонского района направила в суд дело о резонансном ДТП, которое произошло 5 мая прошлого года на 436-м километре платного участка трассы «Дон» в Задонском округе.

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Напомним, 53-летний житель Москвы — водитель автомобиля «Додж Рам 1500» снес барьерное ограждение места дорожных работ и  сбил группу рабочих: 42-летний и 36-летний мужчины погибли, а 24-летний выжил, но его здоровью был причинён тяжкий вред. Водитель и пассажир «Доджа» не пострадали.

Действия водителя следствие квалифицировало по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц».

«По данным следствия, при движении со скоростью примерно 90 км/ч по трассе М-4 «Дон» в Задонском округе, где были установлены информационные щиты и дорожные знаки, предупреждающие о приближении к участку производства дорожных работ и ограничении скоростного режима до 50 км/ч, при возникновении опасности в виде сужения левой полосы для движения транспорта и последующего ограждения места проведения работ, водитель не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля, сбил ограждения и выехал на участок производства дорожных работ, совершив наезд на троих сотрудников ООО «ППП» «Абсида», осуществлявших ремонт путепровода на указанном участке», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.


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Водитель признал вину и возместил ущерб потерпевшим. Санкция вменяемой ему статьи Уголовного кодекса предусматривает до семи лет лишения свободы.
ДТП
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Как он мог
сегодня, 13:01
... возместить ущерб потерпевшим, если двое из них - покойники? Воскресил? Так бы и писали: заткнул родственникам рот деньгами. Признал вину? А был вариант отмазаться, свалив всё на инопланетян?
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Автолорд
сегодня, 12:58
По м4 90 не едут, тем более московские
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Виктор
сегодня, 12:56
Не понимаю как можно возместить ущерб смерть человека ?
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Злой.
сегодня, 12:43
Бетонные блоки надо ставить, а не пластмассу с ленточкой. Прорабы, мастера учтите.
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Как в пословице
сегодня, 12:37
Бойся козла спереди, коня – сзади, дурака – со всех сторон.
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Зося
сегодня, 12:34
Очень жаль людей. Такое горе семьям принесла невнимательность водителя.
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