С белгородца взыскали миллион, который липецкий пенсионер отправил на «безопасный счёт»
Происшествия
2492
сегодня, 12:07
6
«Додж» насмерть сбил двоих дорожных рабочих: дело направлено в суд
Водитель признал вину и возместил ущерб потерпевшим.
Напомним, 53-летний житель Москвы — водитель автомобиля «Додж Рам 1500» снес барьерное ограждение места дорожных работ и сбил группу рабочих: 42-летний и 36-летний мужчины погибли, а 24-летний выжил, но его здоровью был причинён тяжкий вред. Водитель и пассажир «Доджа» не пострадали.
Действия водителя следствие квалифицировало по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц».
«По данным следствия, при движении со скоростью примерно 90 км/ч по трассе М-4 «Дон» в Задонском округе, где были установлены информационные щиты и дорожные знаки, предупреждающие о приближении к участку производства дорожных работ и ограничении скоростного режима до 50 км/ч, при возникновении опасности в виде сужения левой полосы для движения транспорта и последующего ограждения места проведения работ, водитель не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля, сбил ограждения и выехал на участок производства дорожных работ, совершив наезд на троих сотрудников ООО «ППП» «Абсида», осуществлявших ремонт путепровода на указанном участке», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Водитель признал вину и возместил ущерб потерпевшим. Санкция вменяемой ему статьи Уголовного кодекса предусматривает до семи лет лишения свободы.
0
3
14
2
2
Комментарии (6)