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сегодня, 17:34
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Редкое летнее гало наблюдали в Липецке
Явление сфотографировали у станции Казинка.
Солнечное гало — это оптическое явление в атмосфере, которое возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах перистых облаков, расположенных на высоте 5–10 км. Летом это явление встречается реже, чем зимой. Но в верхних слоях тропосферы и летом сохраняются низкие температуры (до —40°C), что позволяет формироваться шестигранным ледяным кристаллам. Когда солнечные лучи проходят через эти кристаллы, они отклоняются под определенными углами (22°, 46°), создавая яркие световые дуги, кольца или ложные солнца (паргелии). Летом солнце поднимается выше, чем зимой, поэтому гало чаще принимает форму окружности вокруг светила, а не дуг, как зимой.
В прошлом году в Липецке солнечное гало наблюдали в середине мая.
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