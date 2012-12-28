Липецкая вечЁрка: неуправляемый занос, труп в квартире и на сколько вырастет коммуналка

Сегодня, накануне в Усмани погибла спасатели обнаружили в квартире труп, и GOROD48 подсчитал, на сколько вырастут осенью коммунальные платежи.