У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно
Общество
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вчера, 20:26
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Липецкая вечЁрка: неуправляемый занос, труп в квартире и на сколько вырастет коммуналка
Сегодня, накануне в Усмани погибла спасатели обнаружили в квартире труп, и GOROD48 подсчитал, на сколько вырастут осенью коммунальные платежи.
В машине вместе с водителем находились три девушки. Одна из них погибла на месте, еще две и водитель получили травмы и сейчас находятся в реанимационном отделении Усманской больницы.
«Это называется — укатал! Теперь всю жизнь девочки будут каяться на это время и водителя. А так то, че? Молодость-глупость!», — написала Нонка.
«Растёт благосостояние. В мою молодость на мотоциклах бились. Теперь на машинах», — заметил Пенс.
Жители деревни Большие Отрожки Добринского округа позвали спасателей для вскрытия дома 69-летнего соседа, который перестал выходить на улицу. За день до этого ему вызывали скорую помощь.
Оказалось, что мужчина умер. Причину его смерти установят криминалисты.
Комментаторов GOROD48 в этой новости больше всего заинтересовала деталь с вызовом скорой помощи.
«Вопрос к скорой, почему не госпитализировали?», — спросил Гость.
«У меня так отец умер. Одна скорая приехала, сказала всё нормально пусть отдыхает. Через шесть часов другую вызвали, говорят, пациент умирает, мы даже до больницы не довезём. Как-то так работает скорая не помощь», — ответил БП.
С 1 октября в стране вырастут коммунальные тарифы, в среднем на 12,8%.
Самая серьезная прибавка получится за отопление: 1 Гкал тепловой энергии вырастет в цене с 3 100 рублей 36 копеек до 3 591 рубля 20 копеек.
Цена электроэнергии вырастет более чем на 11%. Для домов с газовыми плитами тариф поднимется до 6 рублей 42 копейки за кВт*ч с нынешних 5 рублей 77 копеек. Для домов с электроплитами, СНТ и сельской местности тариф составит 4 рубля 49 копеек вместо нынешних 4 рублей 4 копеек.
Вывоз мусора от «Экопрома» с нынешних 712 рублей за кубометр подорожает до 738 рублей 20 копеек. Эту цифру нужно умножить на норматив, который для жителей частных домов составляет 2,7 кубометра в год, а для жителей многоквартирных домов — 2,04 кубометра, а потом разделить на 12, чтобы получить месячный платеж.
Естественно, эта новость набрала большое количество негативных комментариев. Хоть на GOROD48 душу отвести, кто еще услышит, что рост платежей опережает рост зарплат?
«Щиплят и щиплят, все больней и больней. Не нажрутся никак», — возмутился Все.
«А в региональном министерстве энергетики и тарифов не хотят повышать заплату липчанам (а не себе в министерствах) два раза в год? Вроде тоже как вызвано объективными причинами: ростом цен, проезд и так далее. Не? Не хотят?» — поинтересовалась Щеглова.
«По всему городу реки воды с зимы текут, и никому нет дела, народ за все заплатит», — обратила внимание Лена.
«Если бы сказали, что уменьшат оплату, вот это была бы новость, а повышение — это постоянно», — считает Ветеран.
«Вы что там, с ума сошли! Вы зарплату на 1500 подняли, а все выросло на 20000. Как жить людям! Или вам чхать на народ!», — кричит Коренной липчанин.
«Наших олигархов выперли с европейского бизнеса, теперь со своих, т. е. с населения, три шкуры дерут», — пришла к выводу Бабушка.
«Годовая инфляция 5-7% — это для пенсионеров и льготников, чтобы пенсии меньше повышать, а 25% на все — это для всех», — подсчитал еще один Ветеран.
Завтра в Липецке ожидается небольшой дождь, так что не забудьте зонт. Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов.
И обратите внимание, уже готова программа празднования Дня России в Липецке. Ее гвоздем станет открытие «Петропарка», подробности можно почитать здесь.
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