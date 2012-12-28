Из кабины — в комфортный офис: еще один цех НЛМК перешел на удаленное управление кранами

На фабрике брикетирования НЛМК 19 машинистов крана сменили рабочие кабины на современные офисы с удобными креслами. Теперь они перемещают грузы дистанционно — с помощью джойстиков и системы удаленного управления. За процессом машинисты следят через мониторы, на которые выводится картинка с 18 камер.





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— Работать стало намного комфортнее. Раньше я спускалась с крана редко, это было достаточно сложно. А теперь в любой момент, когда нет погрузки, я могу встать и размяться или во время работы включить режим массажа на кресле и расслабиться, — рассказала машинист крана цеха изготовления брикетов НЛМК Анна Ларина.Система дистанционного управления кранами оборудована цифровыми подсказчиками. Одни показывают высоту и объем отгрузки, другие обеспечивают защиту от столкновений, предупреждая машиниста о преградах.— На каждом кране у нас также установлена цифровая система мониторинга, которая следит за исправностью самой грузоподъемной машины. Она анализирует его работу, загрузку и формирует базу данных для ремонтных служб. Это позволяет предупредить поломки, — пояснила менеджер программы улучшения рабочих мест на НЛМК Татьяна Негробова.Проект НЛМК по переходу на удаленное управление краном – пилотный в России. Он стартовал в 2022 году, за это время комфортные рабочие места получили 35 сотрудников из разных цехов. В ближайшее время на новый формат работы перейдут еще 32 машиниста крана.— Сотрудники — главная ценность компании, поэтому нам важно, чтобы они работали в максимально безопасных и комфортных условиях. Когда мы говорим, что НЛМК непрерывно развивается, то подразумеваем развитие не только технологий, но и новых «цифровых» компетенций, и условий труда. Переход на удаленное управление краном — один из примеров работы в этом направлении, — рассказала начальник управления дирекции по персоналу НЛМК Виола Матросова.Переход на дистанционное управление кранами — часть масштабной программы НЛМК по обновлению рабочих мест. В ближайшее время комбинат реализует около 60 проектов, которые помогут улучшить условия труда для более 350 сотрудников. Будут созданы новые удаленные рабочие места и внедрены цифровые помощники для контроля над производственным процессом. Изменения коснутся сотрудников аглодоменного и сталеплавильного производств, и также вспомогательных цехов.Сегодня на НЛМК работает 1737 машиниста крана. 1355 из них — женщины. Эту профессия — самая многочисленная на комбинате по количеству работающих женщин. Средняя зарплата машиниста крана на НЛМК составляет более 100 000 рублей. Профессии обучают в Липецком политехническом колледже и Липецком колледже транспорта и дорожного хозяйства.