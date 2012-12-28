Пекарь получила тяжёлые травмы: 46-летняя женщина попала под лопасти корыта брожения

Пекарю выплатили компенсацию морального вреда в 450 000 рублей.

Данковская межрайонная прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда получившей травму на производстве 46-летней женщине — пекарю Данковского хлебозавода — филиала АО «Продовольственная компания «Лимак»: в пользу пострадавшей сотрудницы с предприятия взыскана компенсация морального вреда в 450 тысяч рублей.Несчастный случай с женщиной произошёл 4 декабря прошлого года.«При зачистке корыта брожения от остатков теста пекарь 3-го разряда попала в работающую конструкцию лопастей и получила тяжёлую черепно-мозговую травму», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.По данным GOROD48, женщине диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, рваную рану, разрыв сухожилия.В ходе расследования несчастного случая на производстве было установлено, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда и надлежащий контроль над выполнением работ.