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сегодня, 17:17
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Пекарь получила тяжёлые травмы: 46-летняя женщина попала под лопасти корыта брожения

Пекарю выплатили компенсацию морального вреда в 450 000 рублей.

Данковская межрайонная прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда получившей травму на производстве 46-летней женщине — пекарю Данковского хлебозавода — филиала АО «Продовольственная компания «Лимак»: в пользу пострадавшей сотрудницы с предприятия взыскана компенсация морального вреда в 450 тысяч рублей.

Несчастный случай с женщиной произошёл 4 декабря прошлого года.

«При зачистке корыта брожения от остатков теста пекарь 3-го разряда попала в работающую конструкцию лопастей и получила тяжёлую черепно-мозговую травму», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

По данным GOROD48, женщине диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, рваную рану, разрыв сухожилия.

В ходе расследования несчастного случая на производстве было установлено, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда и надлежащий контроль над выполнением работ.
несчастный случай
техника безопасности
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Комментарии (2)

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Партработник
сегодня, 17:47
Хорошо что у нас обком всё тщательно контролирует.
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Соседка
сегодня, 17:34
При работающем оборудовании-грубо нарушила правила ТБ.Личная неосторожность и нарушение инструкции!А виноват мастер.Как всегда.
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