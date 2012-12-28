Пенсионерка осталась без ремонта крыши и 123 000 рублей: дело о мошенничестве ушло в суд

33-летнему липчанину грозит до пяти лет колонии.

В Хлевенском округе направлено в суд уголовное дело 33-летнего липчанина, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ).«По версии следствия, 33-летний липчанин пообещал жительнице Хлевенского округа отремонтировать кровлю её частного дома. Он убедил женщину передать ему 123 тысячи рублей для закупки стройматериалов. Но, завладев деньгами, скрылся», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Подозреваемого нашли полицейские, и он во всём признался. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.