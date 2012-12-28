61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
Пенсионерка осталась без ремонта крыши и 123 000 рублей: дело о мошенничестве ушло в суд
Происшествия
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сегодня, 16:08
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Пенсионерка осталась без ремонта крыши и 123 000 рублей: дело о мошенничестве ушло в суд
33-летнему липчанину грозит до пяти лет колонии.
«По версии следствия, 33-летний липчанин пообещал жительнице Хлевенского округа отремонтировать кровлю её частного дома. Он убедил женщину передать ему 123 тысячи рублей для закупки стройматериалов. Но, завладев деньгами, скрылся», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Подозреваемого нашли полицейские, и он во всём признался. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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