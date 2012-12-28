Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
Читать все
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Иностранец попал под суд за езду с поддельным водительским удостоверением
Происшествия
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
Подростку из Ельца грозит до 20 лет заключения
Происшествия
Вторую половину моста на Плехановском спуске залили бетоном
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Общество
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
1544
сегодня, 13:13
13

Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции

Так подозреваемый в мошенничестве Армен Мразов стал подозреваемым в применении насилия в отношении представителя власти.

Сегодня утром пресс-служба регионального Следкома сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Липецка по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

«По данным следствия, утром 13 ноября обвиняемый произвёл выстрел из травматического пистолета в сотрудника полиции, который прибыл для вручения повестки о явке для проведения следственных действий по делу о мошенничестве. В результате действий обвиняемого была создана реальная угроза здоровью представителя власти, однако пострадавшему вред не причинён, поскольку выстрел оказался промахом. По ходатайству следователя регионального СК России суд заключил обвиняемого под стражу. Санкция статьи УК РФ, вменяемой обвиняемому, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет».

e44747b4-7718-4f43-b45f-05bcac54dcbf.jpg

А вчера в редакцию GOROD48 обратилась липчанка Мария Беккер и рассказала об этом же случае, но со своей точки зрения. Она заявила, что полицейские незаконно задержали ее друга-бизнесмена у дома на Нижней Логовой, 11. По ее словам, дело было так.

Армен Мразов вышел из дома в 09:45. Неожиданно из припаркованной во дворе белой «Лады» выскочили трое мужчин. Армен побежал к дому, те — за ним. Когда он и преследователи забежали в мертвую для камер уличного наблюдения зону, раздался громкий звук, похожий на выстрел, — бизнесмен носил зарегистрированный травмат. Направленная во двор камера сняла, как на беглеце висит один из его преследователей. Двое других забирают у Мразова оружие, показывают ему удостоверения, потом выводят к белой «Ладе» и уезжают.

— Армен опасался за свою жизнь: два года назад его жестоко избили несколько человек в масках, и их не нашли. В июле того же года на Нижней Логовой, 11 сожгли его «Мерседес». Тогда вместе с его машиной сгорели еще две соседние. Поджигателя тоже не нашли. Поэтому Армен официально обзавелся травматом.



nkz6zryopri53rec1vsjcklef0rsug0g.jpg

Как я узнала позже, 13 ноября за Арменом бросились оперативники Усманского отдела полиции. Они ему не представились, сразу кинулись на него, а он, не зная, кто это, естественно, от них попытался убежать. Армен выстрелил предупредительно в землю. Когда преследователи сказали, что они из полиции, показали ему удостоверения, он отдал им оружие. А потом Следственный комитет обвинил Армена по 318-й статье Уголовного кодекса, а суд по этому нелепому обвинению взял его под стражу.

Мария говорит, что поводом к задержанию ее друга стало заявление в Усманский райотдел полиции женщины, которой Армен подрядился положить асфальт вокруг дома. Он взял у женщины 100 тысяч рублей, но в силу разных причин слово не сдержал:

— Полицейские приезжали опросить Армена по уголовному делу и вот чем все закончилось. Потом я ездила к этой женщине, вернула ей эти деньги. Она сказала, что претензий к Армену не имеет. А его закрыли в СИЗО. Не понимаю, почему суд выбрал ему такую жесткую меру пресечения?

Юрий Кузнецов, адвокат Армена Мразова, назвал ситуацию неординарной и некрасивой. Вот как выглядит она с его слов.

— Будучи предпринимателем, мой клиент давал объявления в «Авито» об услугах по благоустройству. Одна женщина попросила его заасфальтировать свое домовладение, оставила ему предоплату в 100 тысяч рублей. Мразов работу не выполнил, пообещав вернуть деньги при первой же возможности. То есть мы видим обычные гражданско-правовые отношения. Но женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве. Вручить повестку о явке на допрос Мразову приехали почему-то сразу несколько оперативников. Это гласное мероприятие. Они должны были уведомить руководство 8-го отдела полиции по Липецку о своих действиях, но этого не сделали. Сотрудники полиции почему-то не поднялись в дом, где живет Мразов, чтобы вручить ему повестку, а оставались в машине больше трех часов, до 09:45, а когда мой клиент вышел из дома, не представились ему, а сразу на него набросились. Конечно, любой адекватный человек попытается убежать в такой ситуации. Тот звук, который слышен на видеозаписи, не может быть выстрелом — в изъятом травматическом пистолете зажеван патрон. Это словацкий пистолет, к нему сейчас нельзя купить «родные» патроны, и травмат был заряжен отечественными, но они короче, чем надо, поэтому в 90% случаев их перекашивает и пистолет дает осечку. Кстати, только во дворе дома полицейские представились Мразову, предъявили ему удостоверения. И то, наверное, потому, что на них стали кричать жители дома, поэтому на видеозаписи видно, что один из полицейских показывает корочки жителям верхних этажей.

Адвокат рассказывает, что на Мразова надели наручники. Откуда эти спецсредства оказались у полицейских, приехавших просто вручить повестку о явке на допрос? Почему задержанного отвезли на стоянку на улице Фрунзе, а потом вернули на место задержания, чтобы оформить это действие документально? Зачем полицейские сообщили о задержании по телефону 112?

— Все нарушения закона я описал в жалобе на имя руководителя СУ СК РФ по Липецкой области, но он спустил жалобу в Советский отдел, к действиям сотрудников которых у меня также есть претензии? Почему его обвинили по части второй 318-й статьи УК РФ? Почему отправили на два месяца в СИЗО, если у моего подзащитного сахарный диабет? Все это вынудило меня написать жалобу в ФСБ на действия полиции и Следкома, — говорит Юрий Кузнецов.

… Армен Мразов — это герой публикаций GOROD48. Последняя, сентябрьская, вышла под названием «У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять». В ней рассказывалось о том, как бизнесмен попросил сельскую пенсионерку стать номинальным директором трех компаний, после чего женщину обвинили в махинациях со строительством сквера в Мичуринске.

Мразов — уроженец села Аршалуис Эчмиадзинского района Армении, который, переехав в Россию, четыре раза поменял имя и фамилию. В 2014 году Кутузовский отдел ЗАГСа Москвы изменил ФИО Армена Мразовича Мстояна на Абрама Мразовича Абрамова. Затем он стал Аликом Альбертовичем Абрамовым. После Давидом Мразовичем Мировым. Наконец, в апреле 2018 года, Советский отдел управления актов гражданского состояния мэрии Липецка выдал Мирову свидетельство на имя Армена Мразовича Мразова.

Всякий раз при смене имен, отчеств и фамилий он закрывал старые и открывал новые компании в России. Большинство из них занимались благоустройством, строительством и отделкой. «Строительство у нас в крови», — как-то на одном из допросов сказал Армен Мразович Мразов. Бизнесмен засветился в скандалах, связанных с исполнением муниципальных контрактов в Тамбове, Мичуринске и Липецке. Как раз его фирма «СУ 1» провалила реконструкцию в 2019–2020 годах Нижнего парка (тогда на работу строителей бурно реагировала мэр Липецка Евгения Уваркина), а в 2023 году завалила программу «Мой двор» — фирма была основным подрядчиком мэрии в контракте на 85 млн рублей по асфальтированию дворов, но отказалась от своих обязательств.

За все время своей работы «СУ 1», которая входит в реестр недобросовестных поставщиков, заключила 42 контракта на общую сумму 807 млн рублей, как подрядчик с администрациями Липецка, Воронежа, Тамбова, Мичуринска. Налоговая приостанавливала операции по счетам компании в Сбербанке, ВТБ, «ОТП Банке», «Совкомбанке», «Альфа-банке», КБ «УБРИР», «Банке ПСБ». Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, на сегодняшний день в отношении компании открыты 63 исполнительных производства. Общая сумма непогашенной задолженности «СУ 1» — 146,5 млн рублей.
стрельба
задержание
полиция
мошенничество
поджог
0
1
7
5
6

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мудрый
3 минуты назад
Взялся за работу,выполняй...Не можешь- верни деньги сразу,а не тяни....Это что же за бизнесмен,который без конца меняет паспорт?И кто-то до сих пор таким верит...
Ответить
Просто Виктор
19 минут назад
Ну это прямо как в сказке, чем дальше, тем страшнее. С какой это стати оперативники стали почтальонами? И хотя гражданин Армен полностью оправдывает свою фамилию, но по этим "копам" тоже не одна статья плачет.
Ответить
Гостья
21 минуту назад
Миллион говорите на эконом зоне украли)), чел 150 должен
Ответить
Друг
4 минуты назад
И 150 это только официально !!!! А сколько еще дел в судах , и сколько потерпевших людей, которых кинул по «братски» Можете еще смело на два умножать
Ответить
гость
26 минут назад
Все правильно сделали сотрудники, а то видите ли умник нашелся, решил кинуть женщину на 100 000. Карма, знаете что такое? Вот здесь тот случай, когда она сработала.
Ответить
Друг
7 минут назад
Абсолютно верно! Сколько веревочке не виться, наказание за все мерзкие деяния неизбежно!!!!
Ответить
Мизантроп
27 минут назад
фио меняет как перчатки, что за законы для них???
Ответить
да уж
29 минут назад
за бугром бы с ним не церемонились!
Ответить
гость
31 минуту назад
сотрудники полиции действовали в рамках закона. Молодцы. А что так скромно про эту липчанку написали?
Ответить
Липецк
35 минут назад
Что значит в силу Разных причин, он не положил асфальт??? Тогда деньги верни!!!! Все правильно ребята сделали!!!! Значит этот ара недобропарядочно бизнес вел, если горел уже!!!
Ответить
Как гость
37 минут назад
Просто класс !
Ответить
Что
сегодня, 13:24
за блокбастер я только что посмотрел?
Ответить
Можно
39 минут назад
Создать из этого несколько томов.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить