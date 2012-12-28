Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Так подозреваемый в мошенничестве Армен Мразов стал подозреваемым в применении насилия в отношении представителя власти.
«По данным следствия, утром 13 ноября обвиняемый произвёл выстрел из травматического пистолета в сотрудника полиции, который прибыл для вручения повестки о явке для проведения следственных действий по делу о мошенничестве. В результате действий обвиняемого была создана реальная угроза здоровью представителя власти, однако пострадавшему вред не причинён, поскольку выстрел оказался промахом. По ходатайству следователя регионального СК России суд заключил обвиняемого под стражу. Санкция статьи УК РФ, вменяемой обвиняемому, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет».
А вчера в редакцию GOROD48 обратилась липчанка Мария Беккер и рассказала об этом же случае, но со своей точки зрения. Она заявила, что полицейские незаконно задержали ее друга-бизнесмена у дома на Нижней Логовой, 11. По ее словам, дело было так.
Армен Мразов вышел из дома в 09:45. Неожиданно из припаркованной во дворе белой «Лады» выскочили трое мужчин. Армен побежал к дому, те — за ним. Когда он и преследователи забежали в мертвую для камер уличного наблюдения зону, раздался громкий звук, похожий на выстрел, — бизнесмен носил зарегистрированный травмат. Направленная во двор камера сняла, как на беглеце висит один из его преследователей. Двое других забирают у Мразова оружие, показывают ему удостоверения, потом выводят к белой «Ладе» и уезжают.
— Армен опасался за свою жизнь: два года назад его жестоко избили несколько человек в масках, и их не нашли. В июле того же года на Нижней Логовой, 11 сожгли его «Мерседес». Тогда вместе с его машиной сгорели еще две соседние. Поджигателя тоже не нашли. Поэтому Армен официально обзавелся травматом.
Как я узнала позже, 13 ноября за Арменом бросились оперативники Усманского отдела полиции. Они ему не представились, сразу кинулись на него, а он, не зная, кто это, естественно, от них попытался убежать. Армен выстрелил предупредительно в землю. Когда преследователи сказали, что они из полиции, показали ему удостоверения, он отдал им оружие. А потом Следственный комитет обвинил Армена по 318-й статье Уголовного кодекса, а суд по этому нелепому обвинению взял его под стражу.
Мария говорит, что поводом к задержанию ее друга стало заявление в Усманский райотдел полиции женщины, которой Армен подрядился положить асфальт вокруг дома. Он взял у женщины 100 тысяч рублей, но в силу разных причин слово не сдержал:
— Полицейские приезжали опросить Армена по уголовному делу и вот чем все закончилось. Потом я ездила к этой женщине, вернула ей эти деньги. Она сказала, что претензий к Армену не имеет. А его закрыли в СИЗО. Не понимаю, почему суд выбрал ему такую жесткую меру пресечения?
Юрий Кузнецов, адвокат Армена Мразова, назвал ситуацию неординарной и некрасивой. Вот как выглядит она с его слов.
— Будучи предпринимателем, мой клиент давал объявления в «Авито» об услугах по благоустройству. Одна женщина попросила его заасфальтировать свое домовладение, оставила ему предоплату в 100 тысяч рублей. Мразов работу не выполнил, пообещав вернуть деньги при первой же возможности. То есть мы видим обычные гражданско-правовые отношения. Но женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве. Вручить повестку о явке на допрос Мразову приехали почему-то сразу несколько оперативников. Это гласное мероприятие. Они должны были уведомить руководство 8-го отдела полиции по Липецку о своих действиях, но этого не сделали. Сотрудники полиции почему-то не поднялись в дом, где живет Мразов, чтобы вручить ему повестку, а оставались в машине больше трех часов, до 09:45, а когда мой клиент вышел из дома, не представились ему, а сразу на него набросились. Конечно, любой адекватный человек попытается убежать в такой ситуации. Тот звук, который слышен на видеозаписи, не может быть выстрелом — в изъятом травматическом пистолете зажеван патрон. Это словацкий пистолет, к нему сейчас нельзя купить «родные» патроны, и травмат был заряжен отечественными, но они короче, чем надо, поэтому в 90% случаев их перекашивает и пистолет дает осечку. Кстати, только во дворе дома полицейские представились Мразову, предъявили ему удостоверения. И то, наверное, потому, что на них стали кричать жители дома, поэтому на видеозаписи видно, что один из полицейских показывает корочки жителям верхних этажей.
Адвокат рассказывает, что на Мразова надели наручники. Откуда эти спецсредства оказались у полицейских, приехавших просто вручить повестку о явке на допрос? Почему задержанного отвезли на стоянку на улице Фрунзе, а потом вернули на место задержания, чтобы оформить это действие документально? Зачем полицейские сообщили о задержании по телефону 112?
— Все нарушения закона я описал в жалобе на имя руководителя СУ СК РФ по Липецкой области, но он спустил жалобу в Советский отдел, к действиям сотрудников которых у меня также есть претензии? Почему его обвинили по части второй 318-й статьи УК РФ? Почему отправили на два месяца в СИЗО, если у моего подзащитного сахарный диабет? Все это вынудило меня написать жалобу в ФСБ на действия полиции и Следкома, — говорит Юрий Кузнецов.
… Армен Мразов — это герой публикаций GOROD48. Последняя, сентябрьская, вышла под названием «У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять». В ней рассказывалось о том, как бизнесмен попросил сельскую пенсионерку стать номинальным директором трех компаний, после чего женщину обвинили в махинациях со строительством сквера в Мичуринске.
Мразов — уроженец села Аршалуис Эчмиадзинского района Армении, который, переехав в Россию, четыре раза поменял имя и фамилию. В 2014 году Кутузовский отдел ЗАГСа Москвы изменил ФИО Армена Мразовича Мстояна на Абрама Мразовича Абрамова. Затем он стал Аликом Альбертовичем Абрамовым. После Давидом Мразовичем Мировым. Наконец, в апреле 2018 года, Советский отдел управления актов гражданского состояния мэрии Липецка выдал Мирову свидетельство на имя Армена Мразовича Мразова.
Всякий раз при смене имен, отчеств и фамилий он закрывал старые и открывал новые компании в России. Большинство из них занимались благоустройством, строительством и отделкой. «Строительство у нас в крови», — как-то на одном из допросов сказал Армен Мразович Мразов. Бизнесмен засветился в скандалах, связанных с исполнением муниципальных контрактов в Тамбове, Мичуринске и Липецке. Как раз его фирма «СУ 1» провалила реконструкцию в 2019–2020 годах Нижнего парка (тогда на работу строителей бурно реагировала мэр Липецка Евгения Уваркина), а в 2023 году завалила программу «Мой двор» — фирма была основным подрядчиком мэрии в контракте на 85 млн рублей по асфальтированию дворов, но отказалась от своих обязательств.
За все время своей работы «СУ 1», которая входит в реестр недобросовестных поставщиков, заключила 42 контракта на общую сумму 807 млн рублей, как подрядчик с администрациями Липецка, Воронежа, Тамбова, Мичуринска. Налоговая приостанавливала операции по счетам компании в Сбербанке, ВТБ, «ОТП Банке», «Совкомбанке», «Альфа-банке», КБ «УБРИР», «Банке ПСБ». Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, на сегодняшний день в отношении компании открыты 63 исполнительных производства. Общая сумма непогашенной задолженности «СУ 1» — 146,5 млн рублей.
