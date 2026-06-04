61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
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сегодня, 16:30
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61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
После удара об отбойник машина перевернулась на бок.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ехавший из Грязей 61-летний водитель «Рено-Логан» не справился с управлением, врезался в отбойник и машина опрокинулась на бок. Мужчина погиб.
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