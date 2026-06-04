61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы

После удара об отбойник машина перевернулась на бок.

Сегодня в Грязинском округе на 22-м километре дороги Липецк-Грязи-Песковатка (сразу после Матырского в сторону Грязей) произошло смертельное ДТП.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ехавший из Грязей 61-летний водитель «Рено-Логан» не справился с управлением, врезался в отбойник и машина опрокинулась на бок. Мужчина погиб.