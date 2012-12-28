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сегодня, 19:33
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Во время ремонта дома купцов Игумновых найдено интересное кольцо XIX века

Предположительно, это — подставка под салфетки.

Во время уборки чердака старинного лебедянского особняка — родового гнезда купеческой династии Игумновых — рабочие нашли металлическое кольцо с орнаментом.

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По предположению руководителя лебедянского фонда культуры Валерия Акимова, это — подставка под салфетки.

— Кольцо на первый взгляд похоже на браслет, однако оно слишком узкое для руки. Предположительно найдена подставка под салфетки. Впрочем, это предмет для дальнейших исследований.

Как рассказал Валерий Акимов, ремонт особняка, постройки двадцатых годов XIX века, в котором сейчас располагается фонд культуры и редакция лебедянской районки, начат с крыши. Проводится он по всем правилам ремонтов объектов культурного наследия — по спецпроекту, лицензированной компанией и с еженедельной комиссией специалистов. На чердаке ранее найдены монета XVIII века, ажурный колпак на трубу — дымник XIX века. Теперь лебедянские краеведы хотят по этому дымнику, как образцу, изготовить два таких же и установить их на трубы особняка. Валерий Акимов рассказал, что откликнулся мастер из Липецка, и есть надежда на осуществление задумки.

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Фото: vk.com/lebfk
реставрация
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Комментарии (1)

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Буквоед
сегодня, 21:01
Есть такая штука-КОЛЬЦО для салфетки.Не подставка.Не позорьтесь,правила этикета пора знать!
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