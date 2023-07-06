Ночью на Нижней Логовой сгорели три автомобиля

Пожар вспыхнул около 02:15.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горели автомобили «Киа Спортедж», «БМВ» и «Мерседес».





Огнём были уничтожены моторные отсеки и салоны автомобилей на общей площади 10 квадратных метров. На возгорание выезжали три отделения пожарной охраны.



Пожар у ЖК «Слобода» очевидцы сняли на видео.

Сегодня около двух часов ночи напротив дома №11 по улице Нижней Логовой горели три автомобиля.