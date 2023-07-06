Происшествия

37 минут назад

Ночью на Нижней Логовой сгорели три автомобиля

3 817
#пожар
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Пожар вспыхнул около 02:15.

Сегодня около двух часов ночи напротив дома №11 по улице Нижней Логовой горели три автомобиля. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горели автомобили «Киа Спортедж», «БМВ» и «Мерседес». 

Огнём были уничтожены моторные отсеки и салоны автомобилей на общей площади 10 квадратных метров. На возгорание выезжали три отделения пожарной охраны. 

Пожар у ЖК «Слобода» очевидцы сняли на видео.

3 817
#пожар
1

Комментарии (3)

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Дмитрий

4 минуты назад
!!!, это поджог.
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машина в кредите

7 минут назад
!!!, «Киа Спортедж», «БМВ» и «Мерседес» ))))))))))
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!!!

18 минут назад
Вот мне интересно,если нет каско ,то что никто ответственность нести не будет?Получаеться люди остались без машин и денег …А если машина в кредите ,платить за то чего нет ?
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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