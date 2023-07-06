Происшествия
37 минут назад
Ночью на Нижней Логовой сгорели три автомобиля
Пожар вспыхнул около 02:15.
Сегодня около двух часов ночи напротив дома №11 по улице Нижней Логовой горели три автомобиля.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горели автомобили «Киа Спортедж», «БМВ» и «Мерседес».
Огнём были уничтожены моторные отсеки и салоны автомобилей на общей площади 10 квадратных метров. На возгорание выезжали три отделения пожарной охраны.
Пожар у ЖК «Слобода» очевидцы сняли на видео.
Пожар у ЖК «Слобода» очевидцы сняли на видео.
Дмитрий
машина в кредите
!!!