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сегодня, 19:38
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Липчанкам предлагали места с зарплатами от 50 тысяч и выше

Женщины могут попробовать себя в туризме, сферах транспорта и энергетики.

Ежемесячные ярмарки вакансий для женщин в кадровом центре «Работа России» на площади Победы стали заметной частью рынка труда в Липецке: по данным центра занятости, работу находит каждая третья посетительница ярмарок, причем контракты часто подписываются там же — в кадровом центре.

Работу на таких ярмарках предлагают ведущие предприятия региона из сфер промышленности, энергетики, медицины, туризма, банковского сектора и государственных учреждений.

Нижняя планка зарплат на июньской ярмарке вакансий, которая прошла сегодня, начиналась от 50 тысяч рублей.

— Ярмарки высоких зарплат открыты для всех категорий соискателей. Наша задача — обеспечить прямую коммуникацию между бизнесом и кандидатами, что позволяет оперативно закрывать кадровые потребности предприятий и помогать гражданам находить работу с прозрачными условиями и достойным уровнем дохода, — отметила министр социальной политики Липецкой области Ирина Григорьева.

Личное общение

4 июня кадровый центр был полон. До начала ярмарки к встрече с соискательницами готовились сотрудники отделов кадров и штатные хедхантеры «Альфа-Банка», АО «63 Арсенал», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», «Липецкэнерго» и других компаний, государственных организаций и даже силовых ведомств. Они обустраивали свои островки, выкладывали буклеты.

Так, одному из машиностроительных предприятий нужны инженеры-программисты, инженеры-электронщики; доход им обещают в зависимости от квалификации от 90 тысяч и выше. Нужны предприятию и электромонтажники, им обещают 70–80 тысяч. Причем компания не делит вакансии по гендерному типу.

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— Большую программу по привлечению женщин-водителей провели муниципальные транспортники. Женщин приглашают водителями автобусов с зарплатами от 90 тысяч. Для них созданы все условия: отдельные бытовки и отдельный график работы. Все понимают, что женщина — это, прежде всего мама, отсюда и график работы должен быть соответствующим. Таким его и сделали. В последнее время в нашем регионе очень широко развивается туризм: базы отдыха, глэмпинги и прочий загородный отдых. В эту сферу требуются администраторы, горничные, повара. Зарплаты — выше 50 тысяч, — рассказала заместитель директора центра занятости населения Липецкой области Светлана Романюк.

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По словам Светланы Романюк, главное преимущество таких ярмарок — живое общение, которое невозможно заменить перепиской на сайтах и в соцсетях.

Это подтверждают и соискательницы вакансий:

— Отправлять резюме в «черную дыру» — это сомнительное удовольствие, — сказала 22-летняя выпускница финансовой академии Екатерина Власова. — А здесь я за час лично пообщалась с эйчарами трех компаний. Они подсказали, как красиво подать даже скромный опыт. Один работодатель пригласил на стажировку прямо завтра.

Для более опытных соискательниц важнее стабильность и «белая» зарплата.

— Мне 45, и я уже устала от серых схем, — призналась Наталья Родионова. — На ярмарке я познакомилась с представителями госпредприятия и договорилась о собеседовании на позицию руководителя отдела. Чувствуется другой уровень доверия, когда видишь человека напротив.

18-летняя выпускница бухгалтерских курсов Софья Морозова пришла в растерянности:

— Теория закончилась, а что делать на практике — непонятно. Меня сразу направили к карьерному психологу. После получаса разговора я поняла, что мои сильные стороны — не в бухгалтерии, а в работе с людьми. Мне посоветовали курсы по управлению персоналом.

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А вот 61-летняя Галина Петровна Федотова, тоже бухгалтер, только очень опытный, искала не основную работу, а подработку на пенсии.

— Сидеть дома — не для меня. Хотелось гибкий график или удаленку. Оказалось, что мой бухгалтерский стаж очень нужен одному банку для проекта с частичной занятостью. И никого не смутил мой возраст, — с улыбкой рассказывает она.

Даже мужчины подключаются к поиску работы для родственниц. Липчанин Дмитрий Ковалев пришел на ярмарку вместо дочери — мамы двойняшек.

— Она переживает, что с детьми-дошкольниками ее никто не возьмет. Я решил разведать обстановку. И нашел несколько компаний, где ищут сотрудников на удаленку. Уверен, на следующую ярмарку притащу ее за руку.

Впрочем, мужчин на ярмарке было достаточно много. По словам Светланы Романюк, эту «женскую» ярмарку не стали отделять по гендерному типу, а сразу решили, что она будет смешанной.

— Если мужчина пришел, значит, и с ним будут работать.

Цифры и тренды

В 2024 году семь таких ярмарок посетили около 1000 женщин. В 2025-м ярмарок было уже 11, и их посетили свыше 2500 жительниц области. В этом году прошли уже три ярмарки вакансий, на них побывали 600 человек. Участницам ярмарок кадровый центр «Работа России» предлагает и бесплатное обучение: женщин готовят на операторов станков с ЧПУ, электромонтеров, водителей общественного транспорта и другие традиционно «мужские» профессии. Как показывает практика, даже стереотипы о «неженской» работе уходят в прошлое — женщинами-капитанами ледоколов, пилотами самолетов и машинистами поездов уже никого не удивить.


ярмарка вакансий
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Комментарии (11)

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Как гость
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Гость
5 минут назад
На общественный транспорт и в таксопарки женщин давно берут. А вот на грузовики даже на лëгкие работодатели до сих пор наотрез отказываются их принимать.
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21
7 минут назад
Идите в образование , там очень хорошие зарплаты. от МРОт и выше))).
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Дмитрий
22 минуты назад
Я государственный гражданский служащий, стаж 20 лет. Моя зп 34500р... Статью можно не читать.
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q
29 минут назад
50 - это меньше двух минималок. На такое жалование всегда работали низы с неполным днём: почтальоны, уборщицы, дворники.
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В наше время
52 минуты назад
Главное сказать, а там трава не расти. Ложь сплошная
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Путаница
56 минут назад
с министром социальной политики - Андреева или Григорьева?
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гость
сегодня, 21:35
Теперь липчанки с зарплатой 50 тыс. руб. разбогатеют! Будут каждый год на Мальдивах отдыхать.
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Дед
сегодня, 21:17
Зарплата водителя автобуса должна быть не меньше 200 тысяч !
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Нло
сегодня, 21:08
Работы валом и вакансий а на деле все виртуальное.
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липчанин
сегодня, 20:18
Это все замануха от лукавого ! Или ты будешь работать за двоих и получать очень хорошую зарплату и домой приходить без задних ног , а когда ты женщина и еще и предпенсионного возраста , то ты увидишь ад , огонь , воду и медные трубы и прочую нервотрепку ! Это правда !
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