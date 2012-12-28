«Помощь другу» обернулась двумя годами условно и конфискацией 200 000 рублей

Ростовчанин пытался откупиться за попавшихся на краже друзей.

46-летний житель Ростовской области в Липецке выслушал приговор за приготовление к даче взятки: два года условно с испытательным сроком в три года и конфискация суммы взятки — 200 000 рублей.По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина предложил взятку двум полицейским — по 100 000 рублей за непривлечение своих знакомых к уголовной ответственности за кражу. Но те от денег отказались и сообщили обо всём своему руководству.Вину в суде ростовчанин признал.