61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
Пенсионерка осталась без ремонта крыши и 123 000 рублей: дело о мошенничестве ушло в суд
Происшествия
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сегодня, 16:43
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«Помощь другу» обернулась двумя годами условно и конфискацией 200 000 рублей
Ростовчанин пытался откупиться за попавшихся на краже друзей.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина предложил взятку двум полицейским — по 100 000 рублей за непривлечение своих знакомых к уголовной ответственности за кражу. Но те от денег отказались и сообщили обо всём своему руководству.
Вину в суде ростовчанин признал.
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