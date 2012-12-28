Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
600
сегодня, 20:26
4

Липецкая вечЁрка: новый и.о. мэра, смертельный пожар на Гагарина, и отключение отопления откладывается

Сегодня, 6 апреля, GOROD48 узнал о новом и. о. мэра Липецка, в доме на улице Гагарина во время пожара погиб мужчина, и с отключением отопления администрация решила повременить.

В ближайшую среду, 8 апреля, Светлану Бедрову в должности  и. о. главы Липецка может сменить вице-мэр Владимир Посульченко.

По данным GOROD48, Светлана Бедрова сама попросила снять с нее эту ношу. Скорее всего Владимир Посульченко проработает в ранге и. о. до выборов нового главы. И не факт, что именно он им станет. 

30-летний Владимир Посульченко самый молодой действующий вице-мэр. В 2021 году он окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Политические науки и регионоведение», а в 2025-м прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом современной организации».

Карьеру начинал в банке, работал экспертом управления организации продаж региональному государственному сектору. Затем руководил ОБУ «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области», возглавлял Молодежный парламент Липецкой области. В мэрию Посульченко пришел всего пять месяцев назад — в ноябре 2025-го. Он курирует департамент развития территории, управление внутренней политики, отдел взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории».

«Почему мнение народа не спрашивают?», — спросила Липа.

«Молодой и образованный, может он изменит жизнь города к лучшему?», — поинтерсовался Александр.

«Приехали. Из 1 200 000 жителей Липецка и области не могут найти кандидата на должность мэра», — удивился комментатор.

«А жаль, Светлана Валерьевна — это неплохой вариант мэра был», — написал Павел.

Сегодня утром загорелась одна из квартир дома № 69 по улице Гагарина.



Во время пожара погиб 44-летний мужчина. Вероятно, он отравился угарным газом. Причиной пожара правоохранители назвали непотушенную сигарету.

На текущей неделе отопление не отключат, сообщила и. о. мэра Светлана Бедрова. В Липецк пришло похолодание, ночами столбики термометров могут опуститься до 0 градусов, поэтому с перекрытием вентилей повременят как минимум до 13 апреля. 

Как и любая информация касающаяся выключения/включения отопления, эта новость набрала большое количество прямо противоположных комментариев.

«Отключайте! Хватит топить улицу, дома жара, кому холодно обогреватель включайте, опять 10 тысяч начислите в мае!», — заявил Гость.

«Молодцы! Гибко подходят к таким решениям, хорошие люди в мэрии!», — похвалил мк.

«Все равно платить за весь апрель, я лучше окна открою, пусть топят», — заявил Алексей, живущий в доме без теплосчетчика.

«На Студеновской уже отключили отопление», — сообщила Липчанка.

«У нас тепло само пропало ещё утром. Кого благодарить? Квадру или мэрию? Никто ничего не знает», — добавили с Гагарина, 2.

Сегодня ночью температура может опуститься до +1 градуса. В отдельных районах области ожидается мокрый снег. А завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов.

И обратите внимание, когда вы это будете читать, бюджетникам уже должны выплатить всю задержанную с 3 апреля зарплату.

С 6 по 18 апреля в Липецкой области проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». Обменять мелочь на купюры можно в банковских офисах и сетевых магазинах.

9 апреля городской департамент транспорта выпустит на линию дополнительные автобусы для поездок на кладбища. В день Пасхи, 12 апреля, липчан на главные кладбища города будут возить 10 автобусов. Точное расписание этих перевозок появится в середине недели здесь.

Освящение куличей, пасх и яиц в храмах Липецка начнется одновременно: 11 апреля в 09:00 и продлится до 18:00, без перерыва.
вечЁрка
администрация Липецка
пожар
отопительный сезон
16
0
5
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Колян
34 минуты назад
Смешно. Он им и будет.
Ответить
а сам
47 минут назад
то он служил?
Ответить
vadiman
сегодня, 20:38
Красивый мэр, красивый город.
Ответить
Электорат
сегодня, 20:30
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить