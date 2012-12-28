Освящение пасхальных яств в храмах Липецка начнется одновременно

Прийти за обрядом в церкви можно будет в субботу.

Освящение куличей, пасх и яиц в храмах Липецка начнется одновременно: 11 апреля в 09:00 и продлится до 18:00, без перерыва.Напомним, с 6 по 11 апреля у православных проходит Страстная неделя — самая строгая неделя Великого поста. Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля.