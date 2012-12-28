Общество
1607
сегодня, 16:25
12
Задержанную зарплату работникам детских садов и школ выплатят до конца дня
Зарплату бюджетники не получили вовремя из-за сбоя в банковских программах.
Исполняющая обязанности мэра Липецка Светлана Бедрова сообщила нам, что часть бюджетников деньги уже получили, остальным их должны перечислить до конца текущего дня.
Сотрудники детских садов и школ не получили вовремя зарплату из-за сбоя в банковских программах. В пятницу платеж не прошел, в выходные систему наладили и сегодня казначейство уже отправило платежи.
4
3
9
0
7
Комментарии (12)