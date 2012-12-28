Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Погода в Липецке
Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко
Общество
Автомобиль перевернулся в Липецке буквально на ровном месте
Происшествия
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Общество
В Ельце нашли ногу
Происшествия
Москвичка приехала по заданию мошенников за деньгами 77-летней липчанки
Происшествия
До Пасхи липчане будут с отоплением
Общество
Жительница Ссёлок нашла в гараже тело мужа
Происшествия
При пожаре на улице Гагарина погиб человек, спасены 12 жильцов
Происшествия
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Происшествия
Освящение пасхальных яств в храмах Липецка начнется одновременно
Общество
Читать все
Туи на площади Победы не пережили зиму
Общество
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Происшествия
Четыре перекрестка в Липецке и один в Ельце оборудуют комплексами фотовидеофиксации
Общество
Задержанную зарплату работникам детских садов и школ выплатят до конца дня
Общество
Грязинец купил липовое удостоверение тракториста-машиниста и получил судимость
Происшествия
Оборот розничной торговли почти не рос в Липецкой области
Экономика
Бывший полицейский обвиняется в краже 1,2 миллиона рублей с карты арестованной женщины
Происшествия
Липецкая вечЁрка: новый и.о. мэра, смертельный пожар на Гагарина, и отключение отопления откладывается
Общество
Паводок в Липецкой области пошел на спад
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
1607
сегодня, 16:25
12

Задержанную зарплату работникам детских садов и школ выплатят до конца дня

Зарплату бюджетники не получили вовремя из-за сбоя в банковских программах.

«По непонятным причинам работникам детских садов Липецка не выплатили зарплату», — такое сообщение получил сегодня GOROD48.

Исполняющая обязанности мэра Липецка Светлана Бедрова сообщила нам, что часть бюджетников деньги уже получили, остальным их должны перечислить до конца текущего дня.

Сотрудники детских садов и школ не получили вовремя зарплату из-за сбоя в банковских программах. В пятницу платеж не прошел, в выходные систему наладили и сегодня казначейство уже отправило платежи.
Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нннннннн
сегодня, 20:28
Крутанули наши деньги, вот и все.
Ответить
товарищ
сегодня, 20:18
Грефа - к ответу.
Ответить
Колян
сегодня, 19:51
Пусть банк выплачивает компенсацию. Это их проблемы.
Ответить
Ха- ха
сегодня, 20:23
18 руб только положенл
Ответить
Гость
сегодня, 19:49
Получать копейки и те задерживают
Ответить
Кузя
сегодня, 18:57
Всемирная паутина мстит за то , что кто-то пытается её переплести;)))))
Ответить
Фрося Бурлакова
сегодня, 18:34
Мы скоро будем работать за трудодни
Ответить
АД
сегодня, 17:26
Крайних нет , виноват компьютер , с него и спрашивайте . Но у тех ,кто сидит у компьютера зарплата во время.
Ответить
Сокол
сегодня, 16:59
Бедные люди - что им можно задерживать? Не зарплаты, а слёзы!
Ответить
ДОУ
сегодня, 16:58
Спасибо! Получили свои шикарные зарплаты!
Ответить
Зоя
сегодня, 16:50
а при чем тут казначейство ??? - это федеральная структура - а садики -это муниципальный бюджет !!!
Ответить
Бюджет ник
сегодня, 17:05
Нет. Сейчас все платежи муниципального бюджета проходят через ФК. Они идут как прослойка в цепи организации-финорган-ФК-банк
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить