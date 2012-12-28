Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Пассажирка автобуса, водители, велосипедист и пешеход: шесть человек пострадали в дорожных авариях
Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
В Липецкой области началась «Монетная неделя»: обменять мелочь можно в банках и сетевых магазинах
Общество
632
28 минут назад
Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко
Но самый молодой вице-мэр не обязательно станет главой города.
Быть вице-мэром, курирующим городскую социалку и быть и.о. мэра, который владеет всей городской проблематикой — разные вещи. По данным GOROD48, назначенная после отставки Романа Ченцова исполняющий обязанности главы городской администрации Светлана Бедрова попросила снять с нее эту ношу. Поэтому уже в эту среду должность и.о. главы Липецка займет самый молодой вице-мэр Владимир Посульченко.
30-летний Владимир Посульченко получил назначение виц-мэром города в ноябре 2025-го. До этого он руководил ОБУ «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» («Патриот Центр48»), возглавлял Молодежный парламент Липецкой области и входил в комиссию областного Совета депутатов по рассмотрению федеральных законов, актов президента РФ и правительства РФ, а также законов Липецкой области и постановлений Липецкого областного Совета депутатов. В мэрии Посульченко начал курировать департамент развития территории, управление внутренней политики, отдел взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории».
Однако далеко не факт, что Посульченко по ходу исполнения роли мэра в итоге избавится от приставки и.о., как это было с его предшественниками, Сергеем Ивановым и Евгенией Уваркиной. Ходят слухи, что на должность главы Липецка согласуют совершенно иное лицо, и что ждать нового имени остается недолго — формально конкурс на замещение вакантной должности мэра должен завершится в третьей декаде апреля.
Владимир Посульченко имеет высшее юридическое образование и является специалистом по правовому обеспечению национальной безопасности. В 2021 году он окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Политические науки и регионоведение», а в 2025-м прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом современной организации».
Карьеру Посульченко начинал в банке: он работал экспертом управления организации продаж региональному государственному сектору.
9
0
1
0
9
Комментарии