Дептранс мэрии Липецка организовал для горожан «пасхальные» автобусы
Общество
«Пятерочка» выручала: администратор магазина воровала продукты и унесла выручку
Происшествия
Автомобиль перевернулся в Липецке буквально на ровном месте
Происшествия
Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко
Общество
Контейнеры в липецких дворах переполняются собранным на субботниках мусором
Общество
В луже на Липовской поселились утки
Общество
Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Погода в Липецке
В Липецкой области началась «Монетная неделя»: обменять мелочь можно в банках и сетевых магазинах
Экономика
Освящение пасхальных яств в храмах Липецка начнется одновременно
Общество
«Киа» и «Рено» горели ночью на Поперечном проезде
Происшествия
Читать все
Общество
632
28 минут назад

Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко

Но самый молодой вице-мэр не обязательно станет главой города.

Уже в среду и.о. главы Липецка Светлану Бедрову может сменить 30-летний вице-мэр Владимир Посульченко. По данным GOROD48, он будет занимать эту должность до выборов нового главы города. И вовсе не обязательно, что мэром станет именно он.

Быть вице-мэром, курирующим городскую социалку и быть и.о. мэра, который владеет всей городской проблематикой — разные вещи. По данным GOROD48, назначенная после отставки Романа Ченцова исполняющий обязанности главы городской администрации Светлана Бедрова попросила снять с нее эту ношу. Поэтому уже в эту среду должность и.о. главы Липецка займет самый молодой вице-мэр Владимир Посульченко.

30-летний Владимир Посульченко получил назначение виц-мэром города в ноябре 2025-го. До этого он руководил ОБУ «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» («Патриот Центр48»), возглавлял Молодежный парламент Липецкой области и входил в комиссию областного Совета депутатов по рассмотрению федеральных законов, актов президента РФ и правительства РФ, а также законов Липецкой области и постановлений Липецкого областного Совета депутатов. В мэрии Посульченко начал курировать департамент развития территории, управление внутренней политики, отдел взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории».

Однако далеко не факт, что Посульченко по ходу исполнения роли мэра в итоге избавится от приставки и.о., как это было с его предшественниками, Сергеем Ивановым и Евгенией Уваркиной. Ходят слухи, что на должность главы Липецка согласуют совершенно иное лицо, и что ждать нового имени остается недолго — формально конкурс на замещение вакантной должности мэра должен завершится в третьей декаде апреля.

Владимир Посульченко имеет высшее юридическое образование и является специалистом по правовому обеспечению национальной безопасности. В 2021 году он окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Политические науки и регионоведение», а в 2025-м прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом современной организации».

Карьеру Посульченко начинал в банке: он работал экспертом управления организации продаж региональному государственному сектору.
кадры
администрация Липецка
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
