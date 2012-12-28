Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко

Но самый молодой вице-мэр не обязательно станет главой города.

Уже в среду и.о. главы Липецка Светлану Бедрову может сменить 30-летний вице-мэр Владимир Посульченко. По данным GOROD48, он будет занимать эту должность до выборов нового главы города. И вовсе не обязательно, что мэром станет именно он.Быть вице-мэром, курирующим городскую социалку и быть и.о. мэра, который владеет всей городской проблематикой — разные вещи. По данным GOROD48, назначенная после отставки Романа Ченцова исполняющий обязанности главы городской администрации Светлана Бедрова попросила снять с нее эту ношу. Поэтому уже в эту среду должность и.о. главы Липецка займет самый молодой вице-мэр Владимир Посульченко.30-летний Владимир Посульченко получил назначение виц-мэром города в ноябре 2025-го. До этого он руководил ОБУ «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» («Патриот Центр48»), возглавлял Молодежный парламент Липецкой области и входил в комиссию областного Совета депутатов по рассмотрению федеральных законов, актов президента РФ и правительства РФ, а также законов Липецкой области и постановлений Липецкого областного Совета депутатов. В мэрии Посульченко начал курировать департамент развития территории, управление внутренней политики, отдел взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории».Однако далеко не факт, что Посульченко по ходу исполнения роли мэра в итоге избавится от приставки и.о., как это было с его предшественниками, Сергеем Ивановым и Евгенией Уваркиной. Ходят слухи, что на должность главы Липецка согласуют совершенно иное лицо, и что ждать нового имени остается недолго — формально конкурс на замещение вакантной должности мэра должен завершится в третьей декаде апреля.Владимир Посульченко имеет высшее юридическое образование и является специалистом по правовому обеспечению национальной безопасности. В 2021 году он окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Политические науки и регионоведение», а в 2025-м прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом современной организации».Карьеру Посульченко начинал в банке: он работал экспертом управления организации продаж региональному государственному сектору.