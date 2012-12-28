В Липецкой области станет прохладнее

Уже в четверг температура воздуха опустится на 2-3 градуса ниже нормы.



В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширной депрессии, пройдут осадки разной интенсивности преимущественно в виде дождяСреднесуточные температуры составят 3-5 градусов тепла — для 7-8 апреля эти показатели являются в пределах нормы, для 9 апреля — на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью дожди, в отдельных районах с мокрым снегом, днем небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12.В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Ночью на улице от +1 до +3, днем — от +8 до +10 градусов.День 7 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 12 градусов мороза.