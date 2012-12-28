В Липецкой области началась «Монетная неделя»: обменять мелочь можно в банках и сетевых магазинах

С 6 по 18 апреля в Липецкой области проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». Ее цель – вернуть в денежный оборот монеты, осевшие в кошельках и копилках.«Обменять мелочь на купюры можно в банковских офисах и сетевых магазинах. Для обмена принимается неограниченное количество монет Банка России любого номинала, которые выпущены начиная с 1997 года. В банке сумму сданной мелочи можно зачислить на свой счет. Магазины такую операцию не совершают. Монеты желательно заранее рассортировать по номиналу, это позволит сократить время обслуживания. В банках для обмена может понадобиться паспорт. В магазинах документы не потребуются», —рассказали в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.Осенью во время Монетной недели жители региона вернули в оборот более миллиона монет на общую сумму 3,4 миллиона рублей.