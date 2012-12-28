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сегодня, 16:03
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По 10 тысяч рублей за дочь: липчанка фиктивно записала таджиков отцами трёх дочерей

На основании фиктивного отцовства иностранцы получили вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Левобережный районный суд приговорил 39-летнюю женщину по совокупности приговоров к четырём годам колонии-поселения c отсрочкой исполнения до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста. В том числе 2 года 2 месяца лишения свободы липчанке назначено за организацию незаконного пребывания иностранцев в России: она фиктивно записала граждан Таджикистана отцами трёх своих дочерей, на основании чего иностранцы получили вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Женщина неоднократно судима: первый раз ещё в 2011-м году за наркотики, а потом ещё дважды — за кражу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в 2021 году она предоставила в органы ЗАГС заведомо ложные сведения о том, что трое иностранцев являются биологическими отцами трёх ее дочерей, на основании чего была произведена запись акта об установлении отцовства. А затем на основании фиктивного отцовства иностранцы легализовались в России. За свои услуги женщина получила по 10 тысяч рублей с каждого из мигрантов.

Ещё в 2023 году на легализацию иностранцев через установление отцовства обращал внимание аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области. При этом отцами липчанки записывали, в основном, таджиков, которые нигде официально не работали, профессионального образования не имели, физически отсутствовали в Липецкой области и вообще в стране в период беременности и родов матери, а сейчас живут и работают в других регионах России. Кроме того, эти отцы почему-то не давали детям свою фамилию, только отчество. В результате появились дети с отчествами Изатулловна, Идибековна, Усмоновна, Ашурович, и Хасанович и другими.

Все эти случаи установления отцовства носили просто заявительный характер: мужчина и женщина вместе приходили в ЗАГС. При этом внешне все дети были не похожи на отцов-иностранцев. А когда детей начинали расспрашивать, про отцов они ничего не знали. Однако матери уверяли, отцы — настоящие,  участвуют в жизни детей, но работают вахтовым методом и ежемесячно перечисляют определенную сумму.

Аппарате уполномоченного в этих странных случаях установления отцовства уже тогда усматривал новую схему легализации мигрантов а России.

Матерей призывали подумать о правовых последствиях и о своих детях: лжеродитель, установивший отцовство над несовершеннолетним, приобретает абсолютные родительские права. Он сможет влиять на всю дальнейшую судьбу ребенка: подписать или нет согласие, к примеру, на медицинское вмешательство, на совершение сделки, выезд за границу и так далее. В случае утраты матерью дееспособности или смерти, этот человек вообще получит право единолично решать вопрос о жизнеустройстве ребенка. Кроме того, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Стоит ли идти на такие риски за 10 000 рублей — большой вопрос.
миграция
иностранцы
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Комментарии (8)

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Как гость
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Гость
сегодня, 18:03
Так она и Родину может продать.
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Боцман
сегодня, 18:01
Когда своим Россиянам будут платить нормальные детские ? Делать им тут нечего пускай домой везёт и там пишет на кого хочет
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Блондинка
сегодня, 17:14
А почему мамку не лишают родительских прав?Права детей так защищают?С такой мамашей вырастут...сами знаете...
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Буквоед
сегодня, 16:32
А папашам ничего?Даже алименты за 5 лет не содрали?И гражданство оставили?
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Отец
сегодня, 16:24
Это как низко нужно опуститься, чтобы таким образом давать своему родному ребёнку чужое отчество?
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Умный
сегодня, 16:23
А где настоящие папаши?Или она детей в капусте нашла?
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Анафема
сегодня, 16:22
Сама может детей нагуляла. Живёт в блуде и грехе. И еще закон нарушает.
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Соседка
сегодня, 16:21
К тому времени она еще нарожает!Придумали бредятину с этой отсрочкой!А детки думают-наша мамочка лучше всех!
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