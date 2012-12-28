Налоговая банкротит «Липецкое мясо»

Налоговая служба обратилась в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве крупной липецкой мясоперерабатывающей компании. У фирмы также долги перед кредиторами, поставщиками и работниками.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по Саратовской области с заявлением о признании ООО «Липецкое мясо» банкротом.«В заявлении указано, что у должника имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 9,6 миллиона рублей. Суд возбудил производство по делу — заседание назначено на 19 августа», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Ранее московская компания по производству и переработке мяса ООО «Зеленый слон» опубликовала на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Липецкое мясо» несостоятельным из-за просроченной задолженности в 5,1 миллиона рублей, подтвержденной вступившим в законную силу решением суда.Всего с начала этого года в отношении ООО «Липецкое мясо» Арбитражным судом Липецкой области вынесено три судебных приказа и два решения о взыскании задолженности по договорам поставки, подряда и перевозки грузов. Еще два иска о взыскании задолженности от индивидуального предпринимателя и транспортной компании приняты к производству и сейчас рассматриваются.Кроме того, в апреле Задонский районный суд рассмотрел четыре гражданских дела по искам к ООО «Липецкое мясо» о взыскании задолженности по зарплате и компенсации за нарушение срока оплаты труда: работникам предприятия больше полугода не выплачивалась зарплата.Суд признал за работниками право на взыскание с работодателя задолженности почти в 784 тысячи рублей, а также компенсации за задержку в 23 тысячи рублей. При этом почти 700 тысяч рублей задолженности по зарплате предприятием было выплачено добровольно до вынесения решения по делу. На конец апреля в производстве суда оставалось 15 аналогичных исков к этому предприятию.