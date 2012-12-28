Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Общество
42 минуты назад
За припаркованными у липецких контейнерных площадок автомобилями следит ИИ
Пока искусственный интеллект охватывает примерно 30% контейнерных площадок. К концу года доля таких площадок дойдет до 100%.
— Бывает, что мусоровозы приезжают на одну и ту же точку по несколько раз: в итоге смещается график вывоза отходов, и, как следствие, площадки переполняются, — говорит директор ОБУ «Дирекция природных ресурсов» Алексей Авксентьев.
Сотрудники этой подведомственной региональному министерству природных ресурсов организации следят за тем, чтобы контейнерные площадки были чистыми, а подъезды к ним — свободными. За площадками они наблюдают с помощью камер, которые установлены почти у всех городских мусорок. Причем в последнее время на помощь контролерам пришел ИИ.
— Новый проект с использованием искусственного интеллекта позволяет нам в автоматическом режиме фиксировать припаркованные у контейнерных площадок автомобили. Собранная информация направляется в администрацию Липецка и Госжилинспекцию. Там к нарушителям применяют административное право, — рассказал Алексей Авксентьев.
Пока ИИ контролирует примерно 30% мусорных площадок. В дирекции надеются, что к концу года искусственный интеллект полностью заменит человека в этой работе.
С начала 2026 года сотрудники «Дирекции природных ресурсов» выявили полторы сотни водителей, парковавшихся у контейнерных площадок. На них составлены административные протоколы за нарушение правил благоустройства Липецка. По предварительным подсчетам, эти нарушители в общей сложности заплатят около 200 000 рублей штрафов. Сумма одного штрафа составляет от 500 до 3000 рублей. Встречаются и злостные нарушители, которым выписывают не по одному штрафу.
Еще одно отслеживаемое нарушение — сброс отходов вне контейнерных площадок. Чаще всего «черные возчики», как их называют экологи, оставляют рядом с мусорками строительные материалы. С начала года заведено 32 административных дела, которые закончатся штрафами на 300 000 рублей.
За этот же период экологи направили в Госжилинспекцию 700 материалов на заснеженные контейнерные площадки и 50 — на замусоренные.
