Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и опасная строчка в резюме, из-за которой не примут на работу
Общество
«Учителем года- 2026» в Липецке стала педагог гимназии №29
Общество
Читать все
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
Снега в Липецке — в два раза больше нормы: ждут паводок
Общество
Цены на бензин в Липецкой области замедлили свой рост
Экономика
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
Происшествия
Потепление заменит в Липецкой области снег на дождь
Погода в Липецке
За припаркованными у липецких контейнерных площадок автомобилями следит ИИ
Общество
Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
158
42 минуты назад
1

За припаркованными у липецких контейнерных площадок автомобилями следит ИИ

Пока искусственный интеллект охватывает примерно 30% контейнерных площадок. К концу года доля таких площадок дойдет до 100%.

Одна из насущных проблем в Липецке зимой — припаркованные у контейнерных площадок автомобили. Они мешают мусоровозам вовремя вывозить отходы. В отдельных случаях рабочие компании «ЭкоПром» вынуждены вручную выкатывать контейнеры к мусоровозам.

— Бывает, что мусоровозы приезжают на одну и ту же точку по несколько раз: в итоге смещается график вывоза отходов, и, как следствие, площадки переполняются, — говорит директор ОБУ «Дирекция природных ресурсов» Алексей Авксентьев.

Экология с ватермарком (23 of 28).jpg

Сотрудники этой подведомственной региональному министерству природных ресурсов организации следят за тем, чтобы контейнерные площадки были чистыми, а подъезды к ним — свободными. За площадками они наблюдают с помощью камер, которые установлены почти у всех городских мусорок. Причем в последнее время на помощь контролерам пришел ИИ.

Экология с ватермарком (18 of 28).jpg

— Новый проект с использованием искусственного интеллекта позволяет нам в автоматическом режиме фиксировать припаркованные у контейнерных площадок автомобили. Собранная информация направляется в администрацию Липецка и Госжилинспекцию. Там к нарушителям применяют административное право, — рассказал Алексей Авксентьев.

Экология с ватермарком (1 of 28).jpg

Пока ИИ контролирует примерно 30% мусорных площадок. В дирекции надеются, что к концу года искусственный интеллект полностью заменит человека в этой работе.

Экология с ватермарком (7 of 28).jpg

С начала 2026 года сотрудники «Дирекции природных ресурсов» выявили полторы сотни водителей, парковавшихся у контейнерных площадок. На них составлены административные протоколы за нарушение правил благоустройства Липецка. По предварительным подсчетам, эти нарушители в общей сложности заплатят около 200 000 рублей штрафов. Сумма одного штрафа составляет от 500 до 3000 рублей. Встречаются и злостные нарушители, которым выписывают не по одному штрафу.

Экология с ватермарком (8 of 28).jpg

Еще одно отслеживаемое нарушение — сброс отходов вне контейнерных площадок. Чаще всего «черные возчики», как их называют экологи, оставляют рядом с мусорками строительные материалы. С начала года заведено 32 административных дела, которые закончатся штрафами на 300 000 рублей.

Экология с ватермарком (3 of 28).jpg

За этот же период экологи направили в Госжилинспекцию 700 материалов на заснеженные контейнерные площадки и 50 — на замусоренные.
контейнерные площадки
парковка
1
0
1
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Буквоед
22 минуты назад
Эвакуатор вызывать не пробовали?Побегал бы за своей Ласточкой,-быстро мозги на место встанут!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить