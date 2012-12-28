С белгородца взыскали миллион, который липецкий пенсионер отправил на «безопасный счёт»
Происшествия
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сегодня, 14:18
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С белгородца взыскали миллион, который липецкий пенсионер отправил на «безопасный счёт»
На получателя средств вышли в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве.
Как сообщает Генеральная прокуратура России, полиция возбуждила уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и в ходе его расследования выяснила, что похищенные деньги поступили на счет жителя Белгородской области. Теперь их придётся вернуть.
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