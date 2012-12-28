Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ
Общество
160
21 минуту назад
Очередной автомобиль у контейнерной площадки украсили мусором
Возможно, водителя машины еще и оштрафуют.
«А как ещё можно бороться с подобными парковщиками?» — спросил автор присланного в редакцию GOROD48 снимка.
«А вот ребятам из «Экопрома» огромное спасибо! Они выворачиваются, стараются, и торопятся, чтобы не создавать неудобств водителям! С наступающим вас 23 февраля! Вы мужчины с большой буквы!», — продолжил наш читатель.
Заметим, что бороться с такими паковщиками можно и другими, законными, методами.
Состояние контейнерных площадок в Липецке с недавних пор отслеживается с помощью искусственного интеллекта. В подведомственное региональному министерству природных ресурсов ОБУ «Дирекция природных ресурсов» поступает картинка с камер наблюдения, и искусственный интеллект позволяет в автоматическом режиме фиксировать припаркованные у контейнерных площадок автомобили. Собранная информация направляется в администрацию Липецка и Госжилинспекцию, где на таких водителей составляются административные протоколы за нарушение правил благоустройства Липецка.
С начала года составлены полторы сотни таких материалов, по ним водители заплатят около 200 000 рублей штрафов.
0
0
0
4
0
Комментарии