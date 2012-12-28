Матери участника СВО отказали в ремонте дома: она пошла в суд

Женщина обратилась за помощью в администрацию Добровского округа, но ей отказали из-за прописки самого военнослужащего. Отказ удалось обжаловать в суде.

Липецкий областной суд признал незаконным отказ администрации Добровского округа в оказании помощи матери участника СВО.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина попросила у администрации помощи в ремонте стен и кровли своего дома. Но ей отказали по формальному поводу: её сын не зарегистрирован в этом доме.На сторону женщины встал Липецкий областной суд. В его апелляционном определении отмечено: «Лишение членов семей участников СВО права на дополнительные меры поддержки, исходя из места регистрации (проживания) самого участника в субъекте России, не отвечает целям и задачам государственной политики, направленной на дополнительную поддержку участников СВО и членов их семей. Общеправовой принцип справедливости исключает формальный подход и предполагает учет особенностей жизненной ситуации».На администрацию Добровского округа возложена обязанность повторно рассмотреть заявление матери участника СВО об оказании помощи в ремонте кровли и стен жилого дома.