Пенсионерку обокрали на кассе цветочного магазина

Воришку вычислили — ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело 49-летней ельчанки, обвиняемой в краже.29 апреля этого года 49-летняя женщина в цветочном магазине увидела стоящую на кассе пенсионерку, у которой из лежащей в корзине для покупок сумки виднелся целлофановый пакет с деньгами.По данным следствия, женщина подошла ближе и в тот момент, когда пенсионерка была отвлечена оформлением покупки, вытащила 20 000 рублей и скрылась.Но воришку вычислили. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина признала вину и вернула деньги. Но пенсионерка всё равно отказалась помириться с обвиняемой — она слишком тяжело пережила произошедшее и даже стала жаловаться на здоровье.49-летней женщине теперь грозит до пяти лет реального лишения свободы.