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Происшествия
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сегодня, 16:05
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Пенсионерку обокрали на кассе цветочного магазина
Воришку вычислили — ей грозит до пяти лет лишения свободы.
29 апреля этого года 49-летняя женщина в цветочном магазине увидела стоящую на кассе пенсионерку, у которой из лежащей в корзине для покупок сумки виднелся целлофановый пакет с деньгами.
По данным следствия, женщина подошла ближе и в тот момент, когда пенсионерка была отвлечена оформлением покупки, вытащила 20 000 рублей и скрылась.
Но воришку вычислили. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина признала вину и вернула деньги. Но пенсионерка всё равно отказалась помириться с обвиняемой — она слишком тяжело пережила произошедшее и даже стала жаловаться на здоровье.
49-летней женщине теперь грозит до пяти лет реального лишения свободы.
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