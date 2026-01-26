Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту

Сегодня, 26 января, силовики проверяли информацию об угрозе теракта школе № 51, жильцы 37 домов остались без отопления и горячей воды, и на Октябрьском мосту образовалась огромная пробка.

По данным следствия, 13 марта 2025 года учительница дала пощечину первокласснице. Инцидент произошел в столовой из-за напитка. После того, как отец девочки обратился в полицию, мать еще одного ученика, рассказала о рукоприкладстве в отношении сына.

Заслуженному учителю, который давно работает в школе, грозит штраф, обязательные или принудительные работы, либо до трёх лет лишения свободы.

