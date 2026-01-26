В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту
Сегодня, 26 января, силовики проверяли информацию об угрозе теракта школе № 51, жильцы 37 домов остались без отопления и горячей воды, и на Октябрьском мосту образовалась огромная пробка.
Директор школы № 51 Татьяна Ленкова, рассказала GOROD48, что анонимку видела, ее изучают силовики, а школа работает в обычном режиме. Ничего страшного не произошло.
В полиции и следкоме подтвердили, что проверяют информацию и ищут ее автора.
Напомним, на днях 14-летний ученик школы в Левобережье поссорился с девочкой, а потом и со сверстниками, которые встали на ее защиту. В интернет-переписке он сообщил о желании совершить преступление в Липецке. Мальчика арестовала на 1 месяц 25 суток по обвинению в деятельности организации, признанной в России террористической.
«Современные дети очень импульсивны, не умеющие бороться с жизненными ситуациями поэтому вот это все имеет место. В советской школе с нами разговаривали, воспитывали на примерах достойных людей», — написал комментатор.
«В советской школе не было такой агрессии и злобы вокруг. Современные дети наоборот молодцы, они хорошо держатся в этом бурлящем потоке вредной и опасной информации, и многое понимают не по годам!», — добавил Дед.
И еще одна криминальная история из школы: в суд передано уголовное дело учителя начальных классов. Педагога обвиняют в двух эпизодах ненадлежащего исполнения обязанностей при воспитании учащихся, если это деяние соединено с жестоким обращением.
По данным следствия, 13 марта 2025 года учительница дала пощечину первокласснице. Инцидент произошел в столовой из-за напитка. После того, как отец девочки обратился в полицию, мать еще одного ученика, рассказала о рукоприкладстве в отношении сына.
Заслуженному учителю, который давно работает в школе, грозит штраф, обязательные или принудительные работы, либо до трёх лет лишения свободы.В Липецке трещат морозы, а на улице Терешковой лопнула теплосеть. Весь день ее восстанавливали аварийные бригады «РИР-Энерго».
На время ремонта отопление и горячая вода были отключены в 37 домах. В три часа дня мэр Роман Ченцов пообещал, что тепло в них вернется к 21:00. А в шесть часов вечера сообщил о завершении ремонтных работ.
«Прошёлся по нескольким квартирам, пообщался с жителями. На первых этажах температура уже начала снижаться, на верхних тепло пока держится – это нормальный процесс при отключении. В течение нескольких часов тепло поступит во все квартиры, ситуация полностью стабилизируется. Оснований для переживаний нет», — рассказал мэр.
«Зачем тогда летом воду горячую отключаете, если все равно рвет?», — спросила Клара.
«Коммунальные сети в плачевном состоянии — удивляться нечему. Зато коммунальные услуги растут выше инфляции. У меня бабушка 40 лет отработала на Центролите, пенсия 26 080. Из них 8 000 уходит зимой только на оплату коммунальных услуг. Мы помогаем ей, конечно, а если пенсионер одинок, как ему жить?» — возмутился Артём.
«Липчане, не будем мерзнуть! Липецк — беговая столица России, еще есть и триатлон, катки. Занимайтесь спортом, грейтесь, не сидите дома!», — съязвил читатель.
Все познается в сравнении, тысячи жители двух городов за Полярным кругом — Мурманска и Североморска оставались без отопления и электроэнергии с 23 по 26 января.
Утро понедельника началось с огромной пробки на Октябрьском мосту и подъездах к нему.
Вероятной причиной затора могла стать серия механических ДТП и поломка автомобиля у Коксохима. ДТП обошлись без пострадавших.
Еще один затор случился у моста на Товарном проезде. Водитель грузовика, не сумев закончить маневр, перегородил дорогу. К тому же в районе поворота в сторону Опытной станции произошло ДТП.
«Кто-то один торопился, а страдают сотни», — пришел к выводу аналитик.
Сегодня утром на окружной дороге Липецка столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик «КамАЗ». В аварии пострадали 41-летний водитель «Фольксвагена» и его 39-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу. А на улице Советской пескоразбрасыватель притер «семерку». Как это случилось, ни один из водителей так и не смог ответить.
Накануне утром в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «ЗАЗ» с 85-летним пенсионером за рулем и грузовик «МАН» под управлением 31-летнего водителя. Водителя «ЗАЗа» отвезли в больницу, где он умер от полученных травм.
Прокуратура Добринского района направила в суд уголовное дело 22-летнего водителя, которого обвиняют в пьяной смертельной аварии. Поздно вечером 21 августа 2024 года он сбил в поселке Петровский Добринского округа 16-летнего подростка. Мальчик погиб. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.
Госавтоинспекция по Липецкой области сегодня обнародовала статистику за 2025 год: в 1 099 ДТП погибли 138 человек и 1363 — получили травмы.
При этом, в ведомстве отметили, что аварийность по сравнению с 2024 годом снизились.
Завтра в Липецке немного потеплеет, а в ближайшие дни и вовсе ожидаются плюсовые температуры. По прогнозам синоптиков, 27 января — от -9 до -11 градусов. Посмотрите, какой красивой может быть зима на фотографиях Алексея Власова.
Одевайтесь теплее. Только за минувшие выходные в ожоговый центр с обморожениями рук и ног поступили четверо мужчин в возрасте от 35 до 45 лет.
