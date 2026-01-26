Все новости
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Тело 66-летней женщины нашли на улице
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы
Общество
70-летняя пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и отправила мошенникам 910 000 рублей
Происшествия
Мороз и солнце в Липецке
Происшествия
Статистика: в декабре дорожали яйца, дешевел сахар
Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
Происшествия
ОРВИ за неделю заболели 5 286 человек
Здоровье
138 человек погибли на дорогах области за 2025 год
Происшествия
Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту
Общество
По громкому делу Анатолия Фалькова будут судить и взяткодателя
Происшествия
Общество
311
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту

Сегодня, 26 января, силовики проверяли информацию об угрозе теракта школе № 51, жильцы 37 домов остались без отопления и горячей воды, и на Октябрьском мосту образовалась огромная пробка.

Накануне по соцсетям разошелся скриншот сообщения якобы девятиклассника школы № 51  о готовящемся в школе теракте, назначенном на 26 января.

Директор школы № 51 Татьяна Ленкова, рассказала GOROD48, что анонимку видела, ее изучают силовики, а школа работает в обычном режиме. Ничего страшного не произошло. 

В полиции и следкоме подтвердили, что проверяют информацию и ищут ее автора.

Напомним, на днях 14-летний ученик школы в Левобережье поссорился с девочкой, а потом и со сверстниками, которые встали на ее защиту. В интернет-переписке он сообщил о желании совершить преступление в Липецке. Мальчика арестовала на 1 месяц 25 суток по обвинению в деятельности организации, признанной в России террористической.

«Современные дети очень импульсивны, не умеющие бороться с жизненными ситуациями поэтому вот это все имеет место. В советской школе с нами разговаривали, воспитывали на примерах достойных людей», — написал комментатор.

«В советской школе не было такой агрессии и злобы вокруг. Современные дети наоборот молодцы, они хорошо держатся в этом бурлящем потоке вредной и опасной информации, и многое понимают не по годам!», — добавил Дед.

И еще одна криминальная история из школы:  в суд передано уголовное дело учителя начальных классов. Педагога обвиняют в двух эпизодах ненадлежащего исполнения обязанностей при воспитании учащихся, если это деяние соединено с жестоким обращением.

По данным следствия, 13 марта 2025 года учительница дала пощечину первокласснице. Инцидент произошел в столовой из-за напитка. После того, как отец девочки обратился в полицию, мать еще одного ученика, рассказала о рукоприкладстве в отношении сына.

Заслуженному учителю, который давно работает в школе, грозит штраф, обязательные или принудительные работы, либо до трёх лет лишения свободы. 

В Липецке трещат морозы, а на улице Терешковой лопнула теплосеть. Весь день ее восстанавливали аварийные бригады «РИР-Энерго».



На время ремонта  отопление и горячая вода были отключены в 37 домах. В три часа дня мэр Роман Ченцов пообещал, что  тепло в них вернется к 21:00. А в шесть часов вечера сообщил о завершении ремонтных работ.

photo_2026-01-26_17-50-23.jpg

photo_2026-01-26_17-50-26.jpg

«Прошёлся по нескольким квартирам, пообщался с жителями. На первых этажах температура уже начала снижаться, на верхних тепло пока держится – это нормальный процесс при отключении. В течение нескольких часов тепло поступит во все квартиры, ситуация полностью стабилизируется. Оснований для переживаний нет», — рассказал мэр.

«Зачем тогда летом воду горячую отключаете, если все равно рвет?», — спросила Клара.

«Коммунальные сети в плачевном состоянии — удивляться нечему. Зато коммунальные услуги растут выше инфляции. У меня бабушка 40 лет отработала на Центролите, пенсия 26 080. Из них 8 000 уходит зимой только на оплату коммунальных услуг. Мы помогаем ей, конечно, а если пенсионер одинок, как ему жить?» — возмутился Артём.

«Липчане, не будем мерзнуть! Липецк — беговая столица России, еще есть и триатлон, катки. Занимайтесь спортом, грейтесь, не сидите дома!», — съязвил читатель.

Все познается в сравнении, тысячи жители двух городов за Полярным кругом — Мурманска и Североморска оставались без отопления и электроэнергии с 23 по 26 января.

Утро понедельника началось с  огромной пробки на Октябрьском мосту и подъездах к нему.

Вероятной причиной затора могла стать серия механических ДТП и поломка автомобиля у Коксохима. ДТП обошлись без пострадавших.

photo_2026-01-26_19-24-21.jpg

Еще один затор случился у моста на Товарном проезде. Водитель грузовика, не сумев закончить маневр, перегородил дорогу. К тому же в районе поворота в сторону Опытной станции произошло ДТП.

«Кто-то один торопился, а страдают сотни», — пришел к выводу аналитик.

Сегодня утром на окружной дороге Липецка столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик «КамАЗ». В аварии пострадали 41-летний водитель «Фольксвагена» и его 39-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу.  А на улице Советской пескоразбрасыватель притер «семерку». Как это случилось, ни один из водителей так и не смог ответить.


Накануне утром в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «ЗАЗ» с 85-летним пенсионером за рулем и грузовик «МАН» под управлением 31-летнего водителя. Водителя «ЗАЗа» отвезли в больницу, где он умер от полученных травм.

Прокуратура Добринского района направила в суд уголовное дело 22-летнего водителя, которого обвиняют в пьяной смертельной аварии. Поздно вечером 21 августа 2024 года он сбил в поселке Петровский Добринского округа 16-летнего подростка. Мальчик погиб. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Госавтоинспекция по Липецкой области сегодня обнародовала статистику за 2025 год: в 1 099 ДТП   погибли 138 человек и 1363 — получили травмы.

При этом, в ведомстве отметили, что аварийность по сравнению с 2024 годом снизились.

Завтра в Липецке немного потеплеет, а в ближайшие дни и вовсе ожидаются плюсовые температуры. По прогнозам синоптиков, 27 января — от -9 до -11 градусов. Посмотрите, какой красивой может быть зима на  фотографиях Алексея Власова.

Одевайтесь теплее. Только за минувшие выходные в ожоговый центр с обморожениями рук и ног поступили четверо мужчин в возрасте от 35 до 45 лет.
