В Липецкую область приходит потепление

Температура резко шагнет к «плюсовым» отметкам.

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием обширного Сибирского антициклона, морозная погода сохранится. 28 и 29 января усилится влияние Атлантического циклона, морозы ослабнут, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.Среднесуточные температуры составят: 27 января — 14 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы, 28 января – 7 градусов мороза, что в пределах нормы, 29 января — 1 градус мороза, что на 6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -16 до -21, днем — от -9 до -14 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от -17 до -19 градусов, днем — от -9 до -11.День 27 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 33 градуса мороза.